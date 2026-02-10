João Fonseca estreia no ATP 250 de Buenos Aires: veja onde assistir e horário

O tênis brasileiro volta seus olhos para a Argentina nesta quarta-feira (11). João Fonseca, atual número 33 do ranking ATP, faz sua estreia no ATP 250 de Buenos Aires. Campeão da última edição, o jovem brasileiro de 19 anos entra direto nas oitavas de final como o cabeça de chave número 3 do torneio. A partida está programada para a Arena Guillermo Vilas, com previsão de início às 18h30 (horário de Brasília), e terá transmissão exclusiva do Disney+ (plano premium). Clique para assistir no Disney+

João Fonseca terá pela frente o chileno Alejandro Tabilo, que avançou após vencer o argentino Facundo Díaz Acosta. Este será um teste importante para o brasileiro, que busca recuperar o ritmo após um início de temporada marcado por desafios físicos.

Caso vença a primeira partida, já pelas oitavas de final, João Fonseca poderá reencontrar uma de suas vítimas de 2025, o anfitrião Tomas Etcheverry (superado na estreia) ou o sérvio Laslo Djere (eliminado nas semifinal).

Em janeiro, João Fonseca desistiu dos ATP 250 de Brisbane e de Adelaide, por conta de uma lombalgia. Há três semanas, em sua primeira partida oficial desde a segunda rodada do Masters 1000 de Paris, no final de outubro, o carioca, de 19 anos, caiu na estreia do Australian Open. O algoz foi o americano Eliot Spizzirri.

