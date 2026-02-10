Atlético-MG x Remo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Brasileiro

Nesta quarta-feira (11), Atlético e Remo se enfrentam às 20h na Arena MRV, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.

Nesta quarta-feira (11), Atlético e Remo se enfrentam às 20h na Arena MRV, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

O Galo tem um empate e uma derrota no Brasileirão, e ocupa a 14° colocação com um ponto. O Leão tem a mesma situação, um empate e uma derrota, ocupando a 18° posição também com um ponto.

Ficha do jogo CAM REM 3° rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora quarta-feira, 11 de fevereiro às 20h (horário de Brasília) Local Arena MRV (BH) Árbitro Matheus Delgado Candançan (SP) Assistentes Neuza Ines Back (SP) e Luis Carlos de Franca Costa (RN) Var Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP) Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Atlético chega para o confronto após empatar com o Athletic em 1 a 1 no último sábado (7) pelo Campeonato Mineiro. Antes disso, perdeu para o Bragantino por 1 a 0 e ainda não venceu pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli deve promover o retorno dos titulares que não atuaram diante do Athletic e mandar a campo força máxima.

Fora: Alexsander e Lyanco lesionados

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

O Clube do Remo também chega após um empate, 1 a 1 no clássico contra o Paysandu. Antes, pelo Brasileiro, empatou com o Mirassol em 2 a 2 dentro de casa. O Leão vencia por 2 a 0 até os 36 minutos do segundo tempo e cedeu o empate com dois sofridos gols em 8 minutos. Assim como o Galo também não venceu na competição.

continua após a publicidade

Fora: Patrick lesionado

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético x Remo

Atlético-MG x Remo

3° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de fevereiro às 20h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view).

🟨 Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Éverson; Preciado, Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Dudu e Hulk

Remo (Técnico: Juan Carlos Osorio)

Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade e Cufré; Zé Ricardo, Patrick de Paula e Leonel Picco; Vitor Bueno, Alef Manga e João Pedro