Ex-Corinthians, Santos e Seleção Brasileira é acusado de golpes e processado nos EUA

Ex-goleiro do Corinthians, Santos e da Seleção Brasileira, Doni, foi acusado e processado nos Estados Unidos. A justiça da Flórida fará uma audiência nesta terça-feria (10), devido as acusações de golpes envolvendo empreendimentos imobiliários contra a empresa de Donieber.

De acordo com o portal "G1", a empresa "D32" possui Doni e Werner Macedo, outro brasileiro, como sócios. O negócio captava recursos de investidores brasileiros e estrangeiros, prometendo rendimentos de até 15% com construções de alto padrão em condomínios de luxo. O empreendimento foi lançado em 2022 e previa a construção de 529 casas mais um campo de golfe.

As informações, que agora estão sendo contestadas na justiça dos Estados Unidos, são de que os investidores continuaram recebendo atualizações sobre a construção das propriedades, mas as obras estavam paradas.

Em 2017, Donieber inaugurou um parque temático de Dinossauros em Campinas, junto a um sócio que conheceu na época em que jogava na Itália. Na época, o ex-atleta também já investia no mundo das construções civis.

Carreira e números de Doni

Revelado no Botafogo-SP, o goleiro passou por clubes como Santos, Cruzeiro e Juventude, até ganhar projeção nacional no Corinthians, onde atuou entre 2001 e 2003, somando 101 partidas e conquistando o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e o Torneio Rio-São Paulo. O auge do atleta veio na Roma, clube que defendeu de 2005 a 2011, com 208 jogos oficiais e quatro títulos: duas Copas da Itália e duas Supercopas da Itália.

Em 2011, transferiu-se para o Liverpool, onde teve poucas oportunidades em campo, mas integrou o elenco campeão da League Cup em 2012. Pela Seleção Brasileira, Doni disputou 10 partidas entre 2007 e 2008 e foi o goleiro titular na conquista da Copa América de 2007.