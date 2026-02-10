A partida entre Athletico e Corinthians, pela segunda rodada do Brasileirão, em 19 de fevereiro, terá público restrito na Arena da Baixada. O Furacão foi multado e perdeu um mando de campo pela confusão entre torcedores do clube no clássico contra o Coritiba, em 19 de outubro, no Couto Pereira, pela 33ª rodada da Série B.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) confirmou nesta terça-feira (10) que o Athletico cumprirá a punição diante do Timão, primeiro jogo como mandante na Série A e que foi adiado por conta da Supercopa Rei. O Furacão recebeu uma multa de R$ 15 mil e uma pena de um jogo sem torcida, mas que foi convertido para acesso exclusivo de mulheres, crianças (12 anos a serem completados até a data da partida) e idosos.

Os ingressos custarão R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia-entrada) nos setores Red, Fan, Gold, além do visitante. Os torcedores que estiveram com a camisa do Athletico pagam meia, enquanto os sócios devem dar check-in para confirmar presença.

A punição é consequência de um incidente registrado durante o segundo tempo do clássico Atletiba, que terminou empatado em 0 a 0, pela Série B do ano passado. No terceiro anel do setor visitante, integrantes da torcida organizada Os Fanáticos e da dissidência Os Palhaços entraram em confronto por cerca de três minutos e só pararam com a intervenção da Polícia Militar do Paraná (PM-PR).

Na ocasião, o jogo não foi paralisado pela confusão nas arquibancadas do Couto Pereira. O árbitro Anderson Daronco (RS) também não relatou a briga na súmula, mas o caso foi denunciado pela Procuradoria do STJD após imagens serem divulgadas.

A punição foi imposta pela 6ª Comissão Disciplinar do STJD em 19 de dezembro, dois meses depois da pancadaria. O Furacão recorreu da decisão, e o Pleno manteve a pena na sexta-feira (6).

Veja a nota do Athletico sobre a perda de mando de campo

"A partida diante do Corinthians, marcada para 19/02, na Arena da Baixada, contará com a presença exclusiva de mulheres, crianças (12 anos a serem completados até a data da partida), idosos (60 anos ou mais) e pessoas com deficiência.

As condições especiais de acesso foram determinadas pelo STJD, que puniu o clube por uma briga entre torcedores athleticanos no clássico diante do Coritiba, no Couto Pereira, válido pelo Campeonato Brasileiro da Série B.

O acesso exclusivo é válido para as torcidas do Athletico e do Corinthians, com cobrança de ingresso.

🎟️ Excepcionalmente nesta partida, os valores das entradas não seguirão a precificação definida no início da temporada. Os ingressos custarão R$ 75 (meia-entrada) e R$ 150 (inteira), nos setores Red, Fan, Gold e Visitante. Os torcedores que vieram ao jogo com a camisa do Furacão terão direito à meia-entrada.

🌪️ Os Sócios que se enquadram nos grupos que possuem acesso ao jogo deverão confirmar normalmente a presença, via check-in, nos prazos informados pelo clube.

Mais informações sobre a partida, como os dias e os horários da venda de ingressos, serão divulgadas nos próximos dias nos canais oficiais".

