O São Paulo entra em campo para enfrentar o Grêmio na noite desta quarta-feira (11), no Morumbis, às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo tem transmissão da TV Globo, do GE TV e do Premiere. Clique aqui para assistir ao vivo.

Neste momento, o São Paulo ocupa o sétimo lugar na tabela de classificação, com quatro pontos, sendo uma vitória e um empate. Já o Grêmio, com três pontos, ocupa a nona posição, com uma vitória e uma derrota até aqui.

Ficha Técnica:

🏆SÃO PAULO x GRÊMIO - 3ª rodada do Brasileirão

📍Estádio: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

📑Data: Quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2025

⏰Horário: 21h30 (de Brasília)

📺Onde assistir: TV Globo, GE TV e Premiere

🗣️Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

📟4ª Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

📱VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Escalações:

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo): Rafael; Maik, Sabino, Arboleda, Alan Franco (Ferraresi) e Enzo Díaz (Wendell); Marcos Antônio, Danielzinho e Lucas (Bobadilla); Luciano e Calleri.

GRÊMIO (Técnico: Luís Castro): Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Noriega e Willian (Roger); Amuzu, Carlos Vinícius e Tetê.

