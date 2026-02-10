menu hamburguer
São Paulo x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo

Duelo acontece nesta quarta-feira (11), no Morumbis, pela terceira rodada do Brasileirão

Lance!
São Paulo (SP)
Dia 10/02/2026
18:31
Atualizado há 2 minutos
Foto: Arte/Lance!
imagem cameraFoto: Arte/Lance!
O São Paulo entra em campo para enfrentar o Grêmio na noite desta quarta-feira (11), no Morumbis, às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo tem transmissão da TV Globo, do GE TV e do Premiere. Clique aqui para assistir ao vivo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Neste momento, o São Paulo ocupa o sétimo lugar na tabela de classificação, com quatro pontos, sendo uma vitória e um empate. Já o Grêmio, com três pontos, ocupa a nona posição, com uma vitória e uma derrota até aqui.

Ficha do jogo

São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
Gremio-escudo-onde-assistir
GRE
BRASILEIRÃO
3ª RODADA
Data e Hora
Quarta-feira, dia 22 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
Local
Estádio do Morumbis, em São Paulo
Árbitro
Savio Pereira Sampaio
Assistentes
Nailton Junior de Sousa Oliveira e Leila Naiara Moreira da Cruz
Var
Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira
Onde assistir

Ficha Técnica:

🏆SÃO PAULO x GRÊMIO - 3ª rodada do Brasileirão
📍Estádio: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)
📑Data: Quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2025
Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: TV Globo, GE TV e Premiere
🗣️Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF)
🚩Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
📟4ª Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)
📱VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Escalações:

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo): Rafael; Maik, Sabino, Arboleda, Alan Franco (Ferraresi) e Enzo Díaz (Wendell); Marcos Antônio, Danielzinho e Lucas (Bobadilla); Luciano e Calleri.

GRÊMIO (Técnico: Luís Castro): Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Noriega e Willian (Roger); Amuzu, Carlos Vinícius e Tetê.

Aposte na partida entre São Paulo e Grêmio pelo Brasileirão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Assista, abaixo, aos melhores momentos do último jogo do São Paulo no Brasileirão

