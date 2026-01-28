Santos tropeça na estreia do Brasileirão e é derrotado pela Chapecoense

O Santos chegou a seis jogos sem vitória na temporada e acendeu o sinal de alerta para o torcedor diante de um início irregular e de um time ainda sem identidade sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Na noite desta quarta-feira (28), o Peixe foi derrotado por 4 a 2 pela Chapecoense, na Arena Condá, na estreia do Campeonato Brasileiro. Com oito desfalques, Vojvoda promoveu mudanças na equipe pela sexta vez na temporada, preservando atletas que estavam no departamento médico ou desgastados pelo início do ano como Gabriel Barbosa.

Mesmo assim, o Alvinegro Praiano não conseguiu evitar a derrota e ampliou o jejum, já que segue sem vencer em estreias do Brasileirão desde 2019. Agora, o Santos terá dois clássicos consecutivos contra o São Paulo pela frente.

Gabriel Menino marca o primeiro gol do Santos no jogo contra a Chape. (Foto: Divulgação/

Como foi o jogo?

O Santos foi superior na primeira etapa, apesar das dificuldades para chegar ao gol adversário com uma equipe remendada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, que promoveu um rodízio no time em razão dos desfalques e de jogadores preservados.

Mesmo com maior controle da partida, o Peixe foi castigado aos 15 minutos. Alexis Duarte falhou na marcação ao lado de João Schmidt, Gabriel Brazão cometeu pênalti em Ítalo e Walter Clar cobrou no meio do gol, deslocando o goleiro santista, para abrir o placar para os donos da casa.

O Santos reagiu com finalizações de Gabriel Menino e Igor Vinícius, além de uma cabeçada de Lautaro Díaz que acertou a trave. A pressão surtiu efeito após muita insistência do Alvinegro Praiano: Gabriel Menino recebeu pelo lado esquerdo e acertou um belo chute no ângulo de Léo Vieira, deixando tudo igual.

Miguelito e Gabriel Menino foram os destaques do Peixe na primeira etapa. Titular pelo segundo jogo consecutivo, o boliviano participou ativamente das ações ofensivas, especialmente pelo lado esquerdo, em parceria com Vini Lira.

No intervalo, Vojvoda promoveu a entrada de Barreal no lugar de Caballero, que teve pouca participação ofensiva. O Santos manteve a postura agressiva, atuando no campo de ataque, com a linha defensiva adiantada e apostando em finalizações de longa distância, principalmente com Zé Rafael e Miguelito.

Barreal e Gabriel Menino passaram a comandar as principais ações ofensivas do Santos, com apoio de Vini Lira. O lateral, inclusive, chegou a isolar uma finalização aos 13 minutos do segundo tempo. A virada santista veio aos 21: Zé Rafael acionou Barreal, que girou sobre a marcação, invadiu a área e bateu firme de canhota para colocar o Peixe em vantagem.

A reação da Chapecoense foi rápida. Aos 28 minutos, após cobrança de escanteio, João Paulo venceu a disputa pelo alto e escorou para o meio da área. Higor Meritão apareceu livre e soltou uma bomba de perna esquerda, de perto, para empatar. Aos 34, os donos da casa viraram com Jean Carlos.

A jogada começou em um contra-ataque puxado por Ítalo, que finalizou para o gol. A bola desviou em Luan Peres e sobrou para Jean Carlos, que apareceu livre e desviou de cabeça na saída de Gabriel Brazão.

O golpe final veio aos 44 minutos. Em mais um contra-ataque veloz, Jean Carlos puxou a jogada, recebeu de Rafael Carvalheira e devolveu para o companheiro, que finalizou de primeira com a perna esquerda, acertando o ângulo de Brazão e decretando o 4 a 2.

Até aqui, o Peixe dá sinais claros de que precisa ligar o sinal de alerta para não voltar a brigar contra o rebaixamento pelo segundo ano consecutivo. Após a partida, João Schmidt afirmou ser inadmissível sofrer uma virada e levar quatro gols. O apito final também evidenciou o abatimento de alguns jogadores, como Gabriel Menino, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos, mas teve a noite de comemoração ofuscada por mais um tropeço do Alvinegro Praiano.

Ficha Técnica:

⚽CHAPECOENSE 4 X 2 SANTOS - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026

📍Estádio: Arena Condá (Chapecó, Santa Catarina)

⏰Horário: 20h (de Brasília)

🗣️Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

📟 VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

🟨Cartões amarelos: Alexis Duarte e Gabriel Menino (Santos); Marcos Vinicius, Camilo e Léo Vieira (Chapecoense)

🥅 Gols: Gabriel Menino (1ºT/45') e Barreal (2ºT/21')- Santos / Walter Clar (1ºT/15') e Higor Meritão (2ºT/28'), Jean Carlos (34'/2ºT) e Rafael Carvalheira (44'/2ºT)- Chapecoense

Escalações:

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Alexis Duarte, Luan Peres e Vinicius Lira; João Schmidt, Zé Rafael (Robinho Jr.) e Gabriel Menino; Miguelito (Rolhheiser), Caballero (Barreal) e Lautaro Díaz (Pradella). (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Leo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo (Robert) e Marcos Vinicius (Everton); Walter Clar, Camilo (Higor Meritão), Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto (Jean Lucas); Italo e Marcinho (Bolasie) (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)