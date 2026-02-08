Santos vence o Noroeste e ganha fôlego no Paulista

O Santos venceu o Noroeste por 2 a 1 neste domingo (8), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida foi disputada em Bauru, no estádio Alfredo de Castilho.

O resultado aliviou o lado do Peixe, que tinha apenas uma vitória na competição. Com o triunfo, a equipe chega aos nove pontos e ocupa a nona colocação na tabela. Já o Noroeste aparece na 14ª posição, uma acima da zona de rebaixamento.

Primeiro tempo intenso e com gols

O primeiro tempo começou intenso em Bauru. Logo aos três minutos, Escobar abriu o placar. Após receber pela esquerda de Miguelito, tentou a finalização, a bola desviou em Carrerete, do Noroeste, o goleiro da equipe da casa chegou a se deslocar, mas ela morreu no fundo das redes.

Pouco depois, quase saiu o segundo com Gabigol. De cabeça, o camisa 9 chegou a balançar as redes, porém a arbitragem assinalou impedimento. Mesmo dominando e exercendo forte pressão, o Peixe acabou sofrendo o empate. Em cobrança de escanteio, Carrerete levou a melhor na disputa e marcou de cabeça.

(Foto: Fernando Vieira Sa/AgÃªncia F8/Gazeta Press) <br>

O Santos tinha bom desempenho ofensivo, mas encontrava dificuldades para transformar o domínio em jogadas mais perigosas. Muitas das ações passavam pelos pés de Rony, e foi justamente dele que saiu o segundo gol do Peixe. Aos 28 minutos, Igor Vinícius recebeu nas costas da zaga pelo lado direito, cruzou na área e Rony apareceu para cabecear e balançar as redes.

Nos minutos finais da primeira etapa, o clima esquentou. Thiago Lopes, camisa 10 do Noroeste, deu uma entrada com um carrinho em Zé Ivaldo. O jogador do Santos caiu com muita dor e a arbitragem deu o cartão vermelho para o atleta de Bauru.

Segundo tempo

No segundo tempo, com um jogador a mais, o Peixe buscou controlar a partida. O Noroeste até conseguia algumas arrancadas mais perigosas, mas todas as tentativas paravam nas mãos de Gabriel Brazão.

A chuva apertou e o ritmo da partida diminuiu. A pressão do Santos se intensificou sobre o Noroeste, que estava com um a menos e só se defendia. Brazão fez boas defesas e impediu um empate.

Com o resultado, o Peixe respira aliviado no Paulistão, encostado no G8.

Próximos jogos

Na quinta-feira, dia 12, o Santos viaja até o Paraná para enfrentar o Athletico pela terceira rodada do Brasileirão. No domingo, dia 15, decide seu futuro no Paulistão contra o Velo Clube. Enquanto isso, o Noroeste encara o Primavera no mesmo dia, pelo estadual também. Será a última rodada da primeira fase.

Ficha Técnica:

🏆NOROESTE X SANTOS - 7ª rodada do Campeonato Paulista

📍Estádio: Alfredo de Castilho (Bauru, SP)

📑Data: Domingo, 8 de fevereiro de 2025

🥅 Gols: Escobar (0-1), Carrerete (1-1), Rony (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Miguelito, Igor Vinícius (Santos); Tauã (Noroeste)

🟥 Cartão vermelho: Thiago Lopes (Noroeste)

🗣️Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza

🚩Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Henrique Perinelli Oliveira

📟4ª Árbitro: Marianna Nanni Batalha

📱VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Escalações

NOROESTE (Técnico: Guilherme Alves)

Yuri Ferraz, Luiz Daniel, Pedro Carrerete, Ronaldo Alves (Léo Tocantins), Carlinhos, Sánchez (Leocovick), Tauã, Cristiano (Igor), Thiago Lopes, Diego Mathias (Marlyson), Carlão.

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar (Vini Lira); João Schmidt, Gabriel Bontempo e Miguelito (Nadson); Barreal (Rollheiser), Gabigol (Lautaro) e Rony (Thaciano).



