Athletico-PR ganha do Internacional na abertura do Brasileiro
Viveros abriu o placar no começo do jogo
O Athletico-PR ganhou do Internacional por 1 a 0, na abertura do Campeonato Brasileiro. O gol paranaense foi marcado logo aos 8 minutos do primeiro tempo, pelo colombiano Viveros. Depois, a partida disputada nesta quarta-feira (28), no estádio Beira-Rio, foi de pressão, sem efetividade, qualidade e criatividade, por parte do Colorado, e de retranca e muita cera por parte do Furacão.
Como foi Internacional x Athletico
O jogo começou meio feio. Alguns balões para cá. Outros para lá. Mesmo assim, logo aos 6, quase o Internacional abriu o placar. Rafael Borré recebeu na área e tocou para Tabata, que demorou e deu chance de defesa de Santos. Como quem não faz leva, aos 8, Viveros roubou a bola de Victor Gabriel e mandou para Mendoza, entre Félix Torres e Bernabei. Ele entrou e bateu cruzado na saída de Rochet. Gol! 0 a 1. E o fantasma de 2025 apareceu no Beira-Rio, com o segundo gol antes dos 10 minutos no ano.
Aos 11, quase que o Furacão ampliou. Bernabei errou na frente e deu contra-ataque. O autor do gol arrancou livre. Em vez de bater, deu passe para Viveros, que mandou por cima. Borré levou perigo à defesa paranaense, aos 21, quando tabelou, de peito, com Tabata. O colombiano, porém, chutou por cima. O duelo passou a ficar mais truncado, com os jogadores do Athletico fazendo cera a cada bola parada. Na reta final da primeira etapa, o Inter teve quatro chances. Bernabei, Tabata, em duas oportunidades, e Vitinho, porém, não aproveitaram.
O time de Paulo Pezzolano voltou com Carbonero no lugar de Tabata. E, no primeiro lance, aos 2, o colombiano arrumou um salseiro que resultou em dois escanteios. No segundo, aos 4, recebeu um passe milimétrico de Alan Patrick dentro da área, mas acabou perdendo a bola e caindo. A primeira chance da etapa final, foi do Athletico. Em contra-ataque, Viveros foi lançado em profundidade e entrou cara a cara com Rochet, mas o goleiro levou a melhor ao sair nos pés do colombiano. O Inter só respondeu aos 14. Alan Patrick tentou duas vezes, mas a redonda bateu na defesa. No rebote, Vitinho mandou longe.
O Alvirrubro foi à frente outra vez aos 21. A redonda chegou para o camisa 10 no meio da área. Ele limpou dois marcadores, mas na hora de finalizar, mandou na lua. O time da casa empatou aos 22, com Rafael Borré. Só que o 19 estava impedido. Aos 31, outra vez. Em escanteio, Félix Torres mandou para as redes, mas o gol acabou anulado por um toque de mão. Na reta final, o Athletico tinha os 11 jogadores no seu campo, mas a pressão do Inter não surtiu efeito. E o Furacão venceu na sua volta à Série A, enquanto a equipe gaúcha voltou a viver o déjà vu constante de 2025.
O que vem pela frente
Agora, os dois times viram a chave e voltam às atenções aos estaduais. No Gauchão, o Internacional joga no sábado (28), às 16h30min (de Brasília), contra o Caxias. No Paraense, o Athletico pega o Foz do Iguaçu, na terça-feira (3), às 20h. No Brasileirão, a segunda rodada começa na quarta (4). O Colorado vai ao Rio, onde enfrenta o Flamengo, as 19h, no Maracanã. Enquanto o Furacão só jogará no dia 18, recebendo o Corinthians, na Ligga Arena.
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X ATHLETICO
1ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, 19h (de Brasília)
📍 Local: estádio Beira-Rio
🥅 Gols: Mendoza (8'/1º)
🟨 Cartões amarelos: Bernabei, Paulinho, Victor Gabriel (I); Portilla (A).
🟥 Cartões vermelhos:
💸 Renda: R$ 357.073
🧑🤝🧑 Público pagante: 2.155
⚽ ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rochet; Bruno Gomes (Aguirre), Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo (Villagra), Bruno Henrique (Paulinho) e Alan Patrick (Raykkonen); Vitinho, Rafael Borré e Tabata (Carbonero).
ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)
antos; Aguirre, Carlos Terán (Léo) e Arthur Dias; Benavídez, Juan Portilla (Jadson), Bruno Zapelli (Riquelme) e Leo Derik; Mendoza (Dudu), Julimar (Luiz Fernando) e Viveros.
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
4️⃣ Quarto árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
