Brentford x Arsenal: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 26ª rodada

Lance!
Brentford (ING)
Dia 11/02/2026
17:00
Brentford x Arsenal: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBrentford x Arsenal: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Brentford e Arsenal se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 17h (de Brasília), pela 26ª rodada da Premier League. A partida será realizada em Brentford Comunity Stadium (ING), com transmissão ao vivo do Disney+.

Ficha do jogo

BRE
ARS
26ª rodada
Premier League
Data e Hora
Quinta-feira, 12 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
Local
Brentford Comunity Stadium (ING)
Árbitro
John Brooks
Assistentes
Steven Meredith, Sian Massey-Ellis e John Busby (quarto árbitro)
Var
Stuart Attwell (VAR1) e Constantine Hatzidakis (AVAR)
Onde assistir

O Brentford chega ao confronto após duas vitórias seguidas sobre Newcastle e Aston Villa, sequência que ameniza as derrotas anteriores para Nottingham Forest e Chelsea. A alternância de resultados evidencia certa oscilação, mas a equipe mantém campanha sólida e ocupa a sétima posição da Premier League, com 39 pontos.

O Arsenal lidera o campeonato de forma isolada e sustenta desempenho consistente ao longo da temporada, o que o coloca como principal candidato ao título. Mesmo atuando fora de casa, a equipe aparece em vantagem no duelo, cenário reforçado pelo histórico recente: venceu os últimos quatro confrontos contra o Brentford, independentemente do mando de campo.

Tudo sobre o jogo entre Brentford e Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Brentford 🆚 Arsenal
26ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de fevereiro às 17h (de Brasília)
📍 Local: Brentford Comunity Stadium (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: John Brooks
🚩 Assistentes: Steven Meredith, Sian Massey-Ellis e John Busby (quarto árbitro)
📺 VAR: Stuart Attwell (VAR1) e Constantine Hatzidakis (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brentford (Técnico: Keith Andrews)
Kelleher; Kayode, Van den Berg, Ajer e Henry; Janelt e Henderson; Ouattara, Jensen e Lewis-Potter; Igor Thiago.

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Rice e Havertz; Madueke, Gyokeres e Gabriel Martinelli.

Zubimendi comemora gol do Arsenal contra o Sunderland (Foto: Glyn KIRK / AFP)
