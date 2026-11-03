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Athletico PR x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Athletico PR x Vasco: pela 34ª rodada do Brasileirão Série A 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 15:11
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Brasileirão Série A 2026 - Athletico PR x Vasco
Onde assistir ao vivo a partida entre Athletico PR e Vasco pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Athletico PR e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 34ª rodada do Brasileirão Série A. A partida terá transmissão da Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da CazéTV (YouTube). 

➡️ O Lance! acompanha a partida em tempo real.
➡️ Clique para assistir no Premiere

Ficha do jogo

Escudo Athletico-PR
CAP
Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
34ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
quarta-feira, 4 de novembro de 2026
Local
Arena da Baixada
Árbitro
Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes
Bruno Raphael Pires (GO) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)
Var
Daniel Nobre Bins (RS)
Onde assistir
Clique para assistir no Premiere

Como chegam Athletico-PR x Vasco?

Na 5ª colocação, com 54 pontos, o Athletico-PR segue na disputa por uma vaga na Libertadores. A equipe comandada por Odair Hellmann, que chegou a ocupar o 3º lugar, venceu apenas uma das últimas cinco partidas e perdeu posições na tabela. Após a derrota para o Grêmio, fora de casa, conquistar os três pontos diante de sua torcida se tornou importante para manter vivo o objetivo do clube.

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➡️ Vasco tenta encerrar jejum de quase 20 anos contra o Athletico-PR fora de casa

Já o Vasco divide as atenções entre o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, na qual enfrenta o Palmeiras no próximo domingo (8), pelo jogo de volta da semifinal. Na 13ª colocação do Brasileirão, o Cruz-Maltino ainda busca se afastar da zona de rebaixamento. Para administrar o elenco diante da sequência de jogos, o técnico Pedro Emanuel deve manter o rodízio que vem adotando nas últimas semanas. Andrés Gómez volta a ser relacionado após desfalcar a equipe nas duas últimas partidas por causa de uma lesão no pé. Marino, por sua vez, permaneceu no Rio de Janeiro para tratar um problema no tornozelo.

Vasco enfrenta o Athletico-PR em São Januário pelo Brasileirão
Vasco enfrentou o Athletico-PR em São Januário pelo Brasileirão no primeiro turno(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

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✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETICO-PR X VASCO
BRASILEIRÃO - 34ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de novembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube)
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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Escalações prováveis

Athletico PR (Técnico: Odair Hellmann)
Mycael; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo e Mendoza; João Cruz, Viveros e Leozinho.

Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Puma, Saldivia (Gabriel Pereira), Robert Renan (Lucas Freitas) e Cuiabano; Sosa (Jair), Ramon Rique e Lescano; Colidio, Adson e Brenner.

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