Athletico PR x Vasco: onde assistir, horário e escalações
Athletico PR x Vasco: pela 34ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Athletico PR e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 34ª rodada do Brasileirão Série A. A partida terá transmissão da Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da CazéTV (YouTube).
➡️ O Lance! acompanha a partida em tempo real.
➡️ Clique para assistir no Premiere
Ficha do jogo
Como chegam Athletico-PR x Vasco?
Na 5ª colocação, com 54 pontos, o Athletico-PR segue na disputa por uma vaga na Libertadores. A equipe comandada por Odair Hellmann, que chegou a ocupar o 3º lugar, venceu apenas uma das últimas cinco partidas e perdeu posições na tabela. Após a derrota para o Grêmio, fora de casa, conquistar os três pontos diante de sua torcida se tornou importante para manter vivo o objetivo do clube.
➡️ Vasco tenta encerrar jejum de quase 20 anos contra o Athletico-PR fora de casa
Já o Vasco divide as atenções entre o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, na qual enfrenta o Palmeiras no próximo domingo (8), pelo jogo de volta da semifinal. Na 13ª colocação do Brasileirão, o Cruz-Maltino ainda busca se afastar da zona de rebaixamento. Para administrar o elenco diante da sequência de jogos, o técnico Pedro Emanuel deve manter o rodízio que vem adotando nas últimas semanas. Andrés Gómez volta a ser relacionado após desfalcar a equipe nas duas últimas partidas por causa de uma lesão no pé. Marino, por sua vez, permaneceu no Rio de Janeiro para tratar um problema no tornozelo.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETICO-PR X VASCO
BRASILEIRÃO - 34ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de novembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube)
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Escalações prováveis
Athletico PR (Técnico: Odair Hellmann)
Mycael; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo e Mendoza; João Cruz, Viveros e Leozinho.
Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Puma, Saldivia (Gabriel Pereira), Robert Renan (Lucas Freitas) e Cuiabano; Sosa (Jair), Ramon Rique e Lescano; Colidio, Adson e Brenner.
Onde Assistir
Bahia x Flamengo: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil FemininaHá 1 hora
Onde Assistir
Flamengo x Grêmio: onde assistir, horário e escalações da partida pelo BrasileirãoHá 3 horas
Onde Assistir
São Paulo x Corinthians: onde assistir, horário e escalaçõesHá 3 horas
Onde Assistir
Botafogo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalaçõesHá 4 horas
Onde Assistir
Chapecoense x Mirassol: onde assistir, horário e escalaçõesHá 5 horas
Onde Assistir
Internacional x Coritiba: onde assistir, horário e escalaçõesHá 6 horas
Mais LANCE!