Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Sem Marino e com Gómez, Vasco viaja para enfrentar o Athletico-PR; veja os relacionados

Atacante colombiano volta a ficar à disposição de Pedro Emanuel após dois jogos fora, enquanto Marino permanece no Rio

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 14:15
Favorite o Lance! no Google
Andres Gomez gesticula no triunfo do Vasco sobre o Boca
Andres Gomez gesticula no triunfo do Vasco sobre o Boca (Foto: Luis ROBAYO/AFP)

O Vasco embarcou na tarde desta terça-feira (3) para Curitiba, onde enfrenta o Athletico-PR na quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal ausência na lista de relacionados é o atacante Marino, que permaneceu no Rio de Janeiro para tratar uma lesão no tornozelo.

➡️ Vasco negocia a contratação de joia do Goiás para 2027

A expectativa é que Marino esteja à disposição para o confronto de domingo (8), contra o Palmeiras, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Vasco precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida na partida de ida para avançar à decisão.

continua após a publicidade
Marino em campo na partida entre Vasco e Sul-Americana
Marino em campo na partida entre Vasco e Sul-Americana (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Por outro lado, o técnico Pedro Emanuel conta com o retorno de Andrés Gómez. O atacante colombiano ficou fora dos dois últimos jogos do Cruz-Maltino em razão de uma lesão no pé e volta a ficar à disposição da comissão técnica para a partida em Curitiba.

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Veja os relacionados do Vasco

Goleiros: Léo Jardim, Fuzato e Philippe Gabriel.

Defensores: Puma Rodríguez, Robert Renan, Gabriel, PH, Lucas Piton, Saldivia, Lucas Freitas e Cuiabano.

Meio-campistas: Thiago Mendes, Jair, Ramon Rique, Lescano, Sosa e Tchê Tchê.

Atacantes: Nuno Moreira, Brenner, David, Adson, Andrés Gómez, Bruno Duarte e Colidio.

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Renato Gaúcho no triunfo do Gremio sobre o Atletico na Copa do Brasil (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Grêmio

Grêmio deve ter baixa importante para partida contra o Flamengo

Há 6 minutos
Míchel Salgado e outra pessoa seguram uma camisa branca com detalhes vermelhos, em frente a banners 'Bienvenido al North'ç

Fora de Campo

Ex-Real Madrid, Míchel Salgado explica escolha por time brasileiro

Há 23 minutos
Juiz Luiz Fux com toga preta e gravata azul, sentado em bancada com monitor e microfone.

Futebol Nacional

Fux defende banimento das bets e indica decisão sobre tema no plenário do STF

Há 29 minutos
Bahia x Flamengo na Copa do Brasil Feminina, Arena Fonte Nova.

Onde Assistir

Bahia x Flamengo: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil Feminina

Há 48 minutos
Rodinei durante a partida contra o Bragantino, nesta segunda-feira (2).

Santos

Rodinei assume erro por gol contra e afirma que o Santos tem quatro 'finais' pela Libertadores

Há 1 hora
Bichara Abidão Neto representou o Botafogo no STF

Botafogo

Botafogo defende suspensão da MP das bets e vê decisão sem 'prazo razoável'

Há 1 hora
Mais LANCE!
Maurício Maruca

Maruca defende SAF 100% do Santos no início e prepara projeto para manter Neymar

Flávio Willeman, vice-presidente do Flamengo

Flamengo alerta para perda de R$ 430 milhões com proibição das bets e critica medida do governo no STF

Elenco do São Paulo reunido

São Paulo será mandante na Vila Belmiro contra o Corinthians apesar de retrospecto ruim fora; entenda

Alexandre Mattos com a equipe durante a partida contra o Bragantino, nesta segunda-feira (2)

Mattos aponta erros 'grotescos' da arbitragem e afirma que Santos irá à CBF

Marino entrou no intervalo da partida entre Vasco x Boca Juniors

Departamento médico: entenda as situações de Andrés Gómez e Marino no Vasco

Peixe foi derrotado pelo Massa Bruta fora de casa (Foto: Reprodução/X)

Jornalista dá veredito sobre polêmica em Bragantino x Santos

Atacante criticou diretamente a decisão da arbitragem em possível pênalti no confronto (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Entrevista polêmica de Gabigol após Bragantino x Santos viraliza: 'Arisco'

Leandro Damião com a mão no rosto e sem camisa

Ex-Flamengo e Santos faz gol de cabeça na várzea e comemora no alambrado; veja

Jogador do Vasco da Gama em camisa branca com faixa preta dribla a bola, cercado por adversários do CAP.

Vasco tenta encerrar jejum de quase 20 anos contra o Athletico-PR fora de casa

Petros

Ex-Corinthians e São Paulo, Petros vê Timão mais pressionado para o Majestoso na Vila

Dois jogadores disputam a bola em campo; um com uniforme preto com logo Red Bull, o outro com uniforme branco com patrocínio agibank.

Especialista de arbitragem aponta pênalti não marcado em Bragantino x Santos

Seedorf com bola

Seedorf muda cenário no Corinthians e impulsiona protagonismo de dupla

Ganso e Cano - Fluminense

Cano e Ganso no Fluminense: ídolos vivem indefinição contratual