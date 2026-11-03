Sem Marino e com Gómez, Vasco viaja para enfrentar o Athletico-PR; veja os relacionados
Atacante colombiano volta a ficar à disposição de Pedro Emanuel após dois jogos fora, enquanto Marino permanece no Rio
O Vasco embarcou na tarde desta terça-feira (3) para Curitiba, onde enfrenta o Athletico-PR na quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal ausência na lista de relacionados é o atacante Marino, que permaneceu no Rio de Janeiro para tratar uma lesão no tornozelo.
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A expectativa é que Marino esteja à disposição para o confronto de domingo (8), contra o Palmeiras, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Vasco precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida na partida de ida para avançar à decisão.
Por outro lado, o técnico Pedro Emanuel conta com o retorno de Andrés Gómez. O atacante colombiano ficou fora dos dois últimos jogos do Cruz-Maltino em razão de uma lesão no pé e volta a ficar à disposição da comissão técnica para a partida em Curitiba.
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Veja os relacionados do Vasco
Goleiros: Léo Jardim, Fuzato e Philippe Gabriel.
Defensores: Puma Rodríguez, Robert Renan, Gabriel, PH, Lucas Piton, Saldivia, Lucas Freitas e Cuiabano.
Meio-campistas: Thiago Mendes, Jair, Ramon Rique, Lescano, Sosa e Tchê Tchê.
Atacantes: Nuno Moreira, Brenner, David, Adson, Andrés Gómez, Bruno Duarte e Colidio.
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