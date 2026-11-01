Goiás x CRB-AL: onde assistir, horário e escalações
Goiás x CRB-AL: pela 36ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Goiás e CRB-AL se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 36ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Goiás venceu o Ceará por 2 a 0, fora de casa, pela Série B. Já o CRB-AL vem de vitória em casa contra o Londrina-PR por 2 a 1, também pela Série B.
Na tabela de classificação, o Goiás ocupa a 10ª colocação, com 45 pontos. O CRB-AL, por sua vez, está em 14º lugar, com 40 pontos.
Onde assistir
- Competição: Série B (temporada regular)
- 📅 Data: 2 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Hailé Pinheiro, Goiânia, Goiás
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 2 de novembro de 2026, às 20h30
Local: Estádio Hailé Pinheiro, Goiânia, Goiás
Rodada: 36
Fase: temporada regular
Escalações prováveis
Goiás
Técnico: Mozart
Tadeu; Nicolas, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e Djalma Silva; Filipe Machado, Lourenço e Lucas Lima; Lucas Rodrigues, Kadu Sousa e Felipe Clemente.
CRB-AL
Técnico: Fábio Matias
Vitor Caetano; Fábio Alemão, Lyncon, Bressan e Hereda; Pedro Castro, Danielzinho e Crystopher; Dadá Belmonte, Thiaguinho e João Neto.
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