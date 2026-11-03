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Botafogo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Nilton Santos pela 34ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 11:02
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Brasileirão Série A 2026 - Botafogo x Atlético Mineiro
Onde assistir ao vivo a partida entre Botafogo e Atlético Mineiro pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Botafogo e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada do Brasileirão Série A. O duelo terá transmissão do Premiere no pay-per-view (TV fechada). O Lance! acompanha a partida em tempo real. Clique aqui para assistir a Botafogo x Atlético-MG no Premiere.

Em situação preocupante na classificação, em queda brusca e lutando contra o rebaixamento, o Botafogo chega para o duelo após duas derrotas consecutivas, para Internacional e Remo, e busca a virada de chave para se afastar do Z-4. O técnico Tite vive momento de pressão por entrega de resultados em um trabalho que ainda não encaixou.

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+ Tiquinho Soares defende Tite após início ruim no comando do Botafogo

O Glorioso deve ter mudanças no sistema defensivo, com Lucas Monzón à disposição, além dos retornos de Danilo e Álvaro Montoro. Na frente, Tiquinho Soares é o favorito para o comando de ataque.

Do outro lado, o Galo, do técnico Eduardo Domínguez, jogará a partida entre os dois confrontos da semifinal da Copa do Brasil. Na ida, a equipe perdeu para o Grêmio por 2 a 0, em Porto Alegre, e a tendência é de time alternativo para o jogo no Rio de Janeiro.

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Eduardo Domínguez deve promover o retorno do goleiro Everson, afastado desde setembro após fratura no pé esquerdo, além de jovens da base e atletas com pouco espaço.

A arbitragem de Botafogo x Atlético-MG ficará sob responsabilidade do jovem Lucas Casagrande, árbitro de 26 anos do quadro da Federação Paranaense, que será auxiliado por Daniella Coutinho Pinto (Fifa/BA) e Thiaggo Americano Labes (SC). Douglas Schwengber da Silva (RS) será o VAR.

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Nilton Santos receberá Botafogo x Atlético-MG (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Veja mais sobre Botafogo x Atlético-MG:

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X ATLÉTICO-MG

🏆 Brasileirão - 34ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de novembro de 2026, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;
📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo.
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (Fifa/BA) e Thiaggo Americano Labes (SC)
📺 VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Tite)

Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal (Lucas Monzón) e Alex Telles; Allan (Huguinho), Danilo e Montoro; Matheus Martins, Ziyech e Tiquinho Soares.

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ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Preciado, Lyanco, Vitor Hugo (Ruan) e Pascini; Alexsander, Cissé, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Alan Minda e Cauã Soares.

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