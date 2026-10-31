Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do México neste sábado (31)
A etapa na capital mexicana acontece entre os dias 30 de outubro e 1 de novembro
A Fórmula 1 retorna neste sábado (31) às atividades do GP da Cidade do México. O fim de semana será disputado no Autódromo Hermanos Rodríguez, que receberá a 19ª etapa de 2026. A programação começa às 14h30 (de Brasília), com o último treino livre. Mais tarde, às 18h, acontece a classificação, que define o grid de largada da corrida de domingo (1º).
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Onde assistir ao GP da Cidade do México hoje (31/10):
SÁBADO, 31 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 14h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Classificação - 18h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
Previsão de chuva para etapa
No sábado (31), as temperaturas devem variar entre 13 °C pela manhã e 27 °C durante a tarde, enquanto a pista pode superar os 40 °C e chegar perto dos 45 °C. O céu terá períodos de sol entre nuvens, e há possibilidade de neblina nas primeiras horas do dia, principalmente se houver chuva na véspera. A chance de precipitação durante a tarde e a noite é de apenas 20%, com ventos próximos de 10 km/h.
Já o domingo (1º), dia da corrida, deve apresentar as melhores condições do fim de semana. A temperatura ficará entre 13 °C e 27 °C, sem previsão de chuva no momento, enquanto os ventos terão média de 8 km/h e rajadas de até 25-30 km/h. Com o céu predominantemente aberto, a pista pode chegar aos 45 °C, embora algumas nuvens devam aparecer durante a tarde.
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