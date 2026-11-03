São Paulo x Corinthians: onde assistir, horário e escalações
São Paulo x Corinthians: pela 34ª rodada do Brasileirão Série A 2026
São Paulo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 34ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O Mejestoso terá transmissão de TV Globo, Premiere (clique aqui)e GE TV. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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No último confronto, o São Paulo foi derrotado pelo Bahia por 3 a 2, fora de casa. Já o Corinthians venceu o Mirassol por 2 a 0, em casa. Na tabela de classificação, o Tricolor ocupa a 10ª colocação, com 43 pontos, enquanto o Corinthians está em 17º lugar, ou seja, na zona de rebaixamento, com apenas 36.
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Onde assistir
- Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
- 📅 Data: 4 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 4 de Novembro de 2026, às 21h30
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Rodada: 34
Fase: Temporada regular
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Escalações prováveis
São Paulo
Técnico: Dorival Jr.
Rafael; Newton, Arboleda e Osorio (Toloi); Pedro Lima, Djhordney, Bobadilla e Iago; Artur, Luciano e Calleri.
Corinthians
Técnico: Seedorf
Hugo Souza; Milans, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Bidu, Kaio César e Yuri Alberto.
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