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São Paulo x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

São Paulo x Corinthians: pela 34ª rodada do Brasileirão Série A 2026

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
03/11/2026 11:38
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Brasileirão Série A 2026 - São Paulo x Corinthians
Onde assistir ao vivo a partida entre São Paulo e Corinthians pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

São Paulo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 34ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O Mejestoso terá transmissão de TV Globo, Premiere (clique aqui)e GE TV. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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No último confronto, o São Paulo foi derrotado pelo Bahia por 3 a 2, fora de casa. Já o Corinthians venceu o Mirassol por 2 a 0, em casa. Na tabela de classificação, o Tricolor ocupa a 10ª colocação, com 43 pontos, enquanto o Corinthians está em 17º lugar, ou seja, na zona de rebaixamento, com apenas 36.

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Onde assistir

  • Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
  • 📅 Data: 4 de Novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 4 de Novembro de 2026, às 21h30
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Rodada: 34
Fase: Temporada regular

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Escalações prováveis

São Paulo
Técnico: Dorival Jr.
Rafael; Newton, Arboleda e Osorio (Toloi); Pedro Lima, Djhordney, Bobadilla e Iago; Artur, Luciano e Calleri.

Corinthians
Técnico: Seedorf
Hugo Souza; Milans, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Bidu, Kaio César e Yuri Alberto.

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Breno Bidon conduz Corinthians ao ataque, marcado por jogador do São Paulo
Breno Bidon conduz Corinthians ao ataque, marcado por jogador do São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini / AGIF / Folhapress)
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