Palmeiras x Ajax: onde assistir à semifinal da Messi Cup
Equipes se enfrentam neste sábado, a partir das 18h (de Brasília)
Palmeiras e Ajax se enfrentam neste sábado (31), às 18h (de Brasília), pela semifinal da Messi Cup, torneio sub-16 disputado nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da ESPN.
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O Palmeiras encerrou a fase de grupos com duas vitórias, sobre Barcelona e Arsenal, e um empate diante do Newell's Old Boys-ARG. Nas quartas de final, a equipe alviverde goleou o Benfica por 6 a 3 e garantiu vaga na semifinal da Messi Cup.
O regulamento da Messi Cup determina que, dos 20 atletas inscritos por cada equipe, ao menos 18 sejam da categoria sub-15 ou mais jovens. Apenas dois jogadores podem ter nascido em 2010.
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Veja os inscritos do Palmeiras
Goleiros: Daniel Chima (11) e Gabriel Batista (11)
Laterais: Davi Gomes (11), Enzo Augusto (11) e Gustavo Galan (11)
Zagueiros: João Vassoler (11), Lorenzo (11), Murilo Mattos (12) e Victor Kayk (10)
Meio-campistas: Davi Lucas (11), Juan Silva (11) e William Kayky (11)
Atacantes: Caio Matheus (10), Gabriel Bueno (11), Kelwin (11), Luis Fhelipe (11), Maicon Vinicius (11), Matheus Reis (11), Miguel Messias (11) e Ryan (12)
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Campanha do Palmeiras na Messi Cup
25/10: Barcelona-ESP 0 x 2 Palmeiras
Gols: Miguel Messias e Gabriel Bueno
26/10: Palmeiras 1 x 1 Newell's Old Boys-ARG
Gol: Gabriel Bueno
27/10: Palmeiras 3 x 1 Arsenal-ING
Gols: Maicon Vinicius (2) e Gabriel Bueno
Quartas de final
28/10: Palmeiras 6 x 3 Benfica-POR
Gols: Gabriel Bueno (2), Miguel Messias, Caio Matheus, Gustavo Galan e Matheus Reis
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