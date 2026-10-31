Palmeiras x Ajax: onde assistir à semifinal da Messi Cup

Palmeiras e Ajax se enfrentam neste sábado (31), às 18h (de Brasília), pela semifinal da Messi Cup, torneio sub-16 disputado nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da ESPN.

+ Palmeiras luta contra maior desafio no ano antes de duelo com o Vasco

O Palmeiras encerrou a fase de grupos com duas vitórias, sobre Barcelona e Arsenal, e um empate diante do Newell's Old Boys-ARG. Nas quartas de final, a equipe alviverde goleou o Benfica por 6 a 3 e garantiu vaga na semifinal da Messi Cup.

continua após a publicidade

O regulamento da Messi Cup determina que, dos 20 atletas inscritos por cada equipe, ao menos 18 sejam da categoria sub-15 ou mais jovens. Apenas dois jogadores podem ter nascido em 2010.

Gabriel Bueno é o principal destaque do Palmeiras na Messi Cup (Foto Nicolas Andrade/Palmeiras)

+ Palmeiras x Vasco: Abel Ferreira e Pedro Emanuel se enfrentam desde a época de jogadores

Veja os inscritos do Palmeiras

Goleiros: Daniel Chima (11) e Gabriel Batista (11)

Laterais: Davi Gomes (11), Enzo Augusto (11) e Gustavo Galan (11)

Zagueiros: João Vassoler (11), Lorenzo (11), Murilo Mattos (12) e Victor Kayk (10)

Meio-campistas: Davi Lucas (11), Juan Silva (11) e William Kayky (11)

Atacantes: Caio Matheus (10), Gabriel Bueno (11), Kelwin (11), Luis Fhelipe (11), Maicon Vinicius (11), Matheus Reis (11), Miguel Messias (11) e Ryan (12)

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Campanha do Palmeiras na Messi Cup

25/10: Barcelona-ESP 0 x 2 Palmeiras

Gols: Miguel Messias e Gabriel Bueno

26/10: Palmeiras 1 x 1 Newell's Old Boys-ARG

Gol: Gabriel Bueno

27/10: Palmeiras 3 x 1 Arsenal-ING

Gols: Maicon Vinicius (2) e Gabriel Bueno

Quartas de final

28/10: Palmeiras 6 x 3 Benfica-POR

Gols: Gabriel Bueno (2), Miguel Messias, Caio Matheus, Gustavo Galan e Matheus Reis

+ Palmeiras x Estudiantes: Conmebol divulga horário da final da Libertadores