Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Palmeiras x Ajax: onde assistir à semifinal da Messi Cup

Equipes se enfrentam neste sábado, a partir das 18h (de Brasília)

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
31/10/2026 13:11
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google

Palmeiras e Ajax se enfrentam neste sábado (31), às 18h (de Brasília), pela semifinal da Messi Cup, torneio sub-16 disputado nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da ESPN.

+ Palmeiras luta contra maior desafio no ano antes de duelo com o Vasco

O Palmeiras encerrou a fase de grupos com duas vitórias, sobre Barcelona e Arsenal, e um empate diante do Newell's Old Boys-ARG. Nas quartas de final, a equipe alviverde goleou o Benfica por 6 a 3 e garantiu vaga na semifinal da Messi Cup.

continua após a publicidade

O regulamento da Messi Cup determina que, dos 20 atletas inscritos por cada equipe, ao menos 18 sejam da categoria sub-15 ou mais jovens. Apenas dois jogadores podem ter nascido em 2010.

Jovem artilheiro do Palmeiras segura placa do Messi Cup, Player of the Match.
Gabriel Bueno é o principal destaque do Palmeiras na Messi Cup (Foto Nicolas Andrade/Palmeiras)

+ Palmeiras x Vasco: Abel Ferreira e Pedro Emanuel se enfrentam desde a época de jogadores

Veja os inscritos do Palmeiras

Goleiros: Daniel Chima (11) e Gabriel Batista (11)
Laterais: Davi Gomes (11), Enzo Augusto (11) e Gustavo Galan (11)
Zagueiros: João Vassoler (11), Lorenzo (11), Murilo Mattos (12) e Victor Kayk (10)
Meio-campistas: Davi Lucas (11), Juan Silva (11) e William Kayky (11)
Atacantes: Caio Matheus (10), Gabriel Bueno (11), Kelwin (11), Luis Fhelipe (11), Maicon Vinicius (11), Matheus Reis (11), Miguel Messias (11) e Ryan (12)

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Campanha do Palmeiras na Messi Cup

25/10: Barcelona-ESP 0 x 2 Palmeiras
Gols: Miguel Messias e Gabriel Bueno

26/10: Palmeiras 1 x 1 Newell's Old Boys-ARG
Gol: Gabriel Bueno

27/10: Palmeiras 3 x 1 Arsenal-ING
Gols: Maicon Vinicius (2) e Gabriel Bueno

Quartas de final

28/10: Palmeiras 6 x 3 Benfica-POR
Gols: Gabriel Bueno (2), Miguel Messias, Caio Matheus, Gustavo Galan e Matheus Reis

+ Palmeiras x Estudiantes: Conmebol divulga horário da final da Libertadores

Tudo sobre
Sugerida para você!
Copa do Brasil 2026 - Palmeiras x Vasco

Onde Assistir

Palmeiras x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Há 27 minutos
Vitor Roque durante treino do Palmeiras, entre companheiros com coletes laranja e bola.

Palmeiras

Escalação: Palmeiras fecha preparação, e Abel mira mudança contra o Vasco

Há 1 hora
Torcida do Vasco em São Januário durante a partida entre Vasco x Vitória pela Copa do Brasil

Vasco

Vasco consegue aumento da capacidade de São Januário para jogo com Palmeiras

Há 1 hora
Abel Ferreira e Pedro Emanuel se enfrentam pela Copa do Brasil

Futebol Nacional

Palmeiras x Vasco: Abel Ferreira e Pedro Emanuel se enfrentam desde a época de jogadores

Há 2 horas
A almejada taça da Libertadores

Palmeiras

Palmeiras x Estudiantes: Conmebol divulga horário da final da Libertadores

Há 2 horas
Atacante teve um gol anulado em poucos minutos de jogo (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Fora de Campo

Desempenho de ex-Palmeiras em Chelsea x Manchester United chama atenção

Há 4 horas
Mais LANCE!
Técnico do Palmeiras observa a vitória sobre o Athletico.

Palmeiras luta contra maior desafio no ano antes de duelo com o Vasco

Paulo Victor em coletiva de imprensa.

Com Robinho Jr., Seleção Brasileira Sub-20 é convocada para amistosos

Estádio de São Januário antes da partida entre Vasco e Olímpia

Vasco x Palmeiras: São Januário segue como preferência apesar da oferta do Maracanã

Palmeiras x Fluminense pela volta da semifinal da Libertadores, no Nubak Parque

Conmebol faz alerta urgente para torcedores sobre finais

Coutinho e Marlon Freitas discutem por lance polêmico durante clássico (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Santos x Palmeiras: veja discussão de Coutinho e Marlon Freitas

Taça Brasileirão em pedestal prateado, com moldura neon ao fundo e logotipo da CBF.

CBF detalha rodadas 35 e 36 do Brasileirão; veja datas e horários dos jogos

Rubro-Negro venceu o Vasco e abriu três pontos de vantagem do Alviverde (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Pintou o campeão? Flamengo dispara e Palmeiras despenca em corrida pelo título

Vitor Roque comemora gol pelo Palmeiras contra a LDU

Retorno de lesionado amplia opções de Abel no Palmeiras

Craque do Barcelona comentou sobre contato rubro-negro (Foto: Reprodução/Instagram)

Ex-Palmeiras abre o jogo sobre possível retorno ao Brasil

Pedro e Lino, jogadores do Flamengo, celebram em campo com camisas brancas com faixa vermelha.

Torcida do Palmeiras reage à goleada do Flamengo: 'Já era'

Goleiro do Grêmio em chute ao gol durante Grêmio x Weverton

Atuação de Weverton em Grêmio x Athletico vira assunto: 'Não merece'

Bola oficial da final da Libertadores 2026, com logotipo da competição e marca Puma, em estádio.

Bola da final da Libertadores é revelada; veja fotos

Rodrigo Caetano e Ancelotti na convocação da Seleção

Rodrigo Caetano explica critérios da convocação da Seleção e fala sobre Flamengo e Palmeiras