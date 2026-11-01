Casarano x Foggia: onde assistir, horário e escalações
Casarano x Foggia: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Casarano e Foggia se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 16h30 (horário de Brasília), no Stadio Giuseppe Capozza, em Casarano, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Casarano venceu o Crotone por 1 a 0 fora de casa, pela Serie C1 2026/2027. Já o Foggia venceu o Cavese 1919 por 1 a 0 em casa, também pela Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 2 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Giuseppe Capozza, Casarano
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 2 de novembro de 2026, às 16h30
Local: Stadio Giuseppe Capozza, Casarano
Rodada: 12
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Casarano
Técnico: L. Zauri
A. Farroni; M. Mercadante, E. Matino, S. Negro e P. Ciotti; G. Logoluso, R. Maiello e L. Versienti; C. Cuzzarella, C. Chiricò e F. Grandolfo.
Foggia
Técnico: G. Auteri
G. Saro; M. Seck, F. Berra, T. Azarovs e G. Todisco; A. Gallo, F. Zuccon e I. Touré; F. Del Sole, N. Clerge e M. Ravasio.
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