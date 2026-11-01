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Casarano x Foggia: onde assistir, horário e escalações

Casarano x Foggia: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 04:01
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Serie C1 2026/2027 - Casarano x Foggia
Onde assistir ao vivo a partida entre Casarano e Foggia pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Casarano e Foggia se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 16h30 (horário de Brasília), no Stadio Giuseppe Capozza, em Casarano, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Casarano venceu o Crotone por 1 a 0 fora de casa, pela Serie C1 2026/2027. Já o Foggia venceu o Cavese 1919 por 1 a 0 em casa, também pela Serie C1 2026/2027.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone C)
  • 📅 Data: 2 de novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Giuseppe Capozza, Casarano
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 2 de novembro de 2026, às 16h30
Local: Stadio Giuseppe Capozza, Casarano
Rodada: 12
Fase: Girone C

Escalações prováveis

Casarano
Técnico: L. Zauri
A. Farroni; M. Mercadante, E. Matino, S. Negro e P. Ciotti; G. Logoluso, R. Maiello e L. Versienti; C. Cuzzarella, C. Chiricò e F. Grandolfo.

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Foggia
Técnico: G. Auteri
G. Saro; M. Seck, F. Berra, T. Azarovs e G. Todisco; A. Gallo, F. Zuccon e I. Touré; F. Del Sole, N. Clerge e M. Ravasio.

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