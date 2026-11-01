Hugo Calderano x Woojin Jang nas semis de Montpellier; saiba horário e onde assistir
Em caso de vitória, mesa-tenista brasileiro volta à ação no mesmo dia para final
Hugo Calderano terá um desafio e tanto pela frente neste domingo (1º). Depois da difícil vitória sobre o russo Vladimir Sidorenko, o brasileiro volta à mesa para enfrentar o sul-coreano Woojin Jang pela semifinal do WTT Champions de Montpellier. O jogo está marcado para as 8h30 (de Brasília) e será transmitido pelo SporTV, em canal fechado, e pela CazéTV, no YouTube.
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É a nona vez que os mesa-tenistas se encontram no circuito internacional da WTT. Em oito duelos disputados, a vantagem é absoluta para Calderano. O brasileiro conseguiu sair com a vitória em seis oportunidades, enquanto o rival venceu apenas duas vezes.
🏓✅ Ficha técnica
WTT Champions de Montpellier
Semifinal - Simples masculino
🏓Jogo: Hugo Calderano x Woojin Jang
📅 Data e horário: domingo, 1º de novembro de 2026, às 8h30 (de Brasília)
📍 Local: Sud de France Arena, Montpellier, França
📺 Onde assistir: SporTV, CazéTV e plataforma da World Table Tennis
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Em caso de vitória contra o sul-coreano, Calderano terá apenas algumas horas para se preparar para o próximo compromisso. A final do torneio internacional acontecerá também neste domingo (1º), a partir das 14h30 (de Brasília). O segundo finalista sairá do confronto entre o sueco Truls Moregard e o alemão Patrick Franziska.
Mas, afinal, o que é o WTT de Montpellier?
O WTT Champions de Montpellier compõe a segunda série de mais prestígio no circuito mundial de tênis de mesa, atrás apenas dos "Smashes". Essa competição acontece entre os dias 28 de outubro e 2 de novembro, em Montpellier, na França, e contará com cerca de 29 dos melhores atletas do ranking.
Diferentemente dos últimos torneios, em que os brasileiros participaram, o WTT de Montpellier reúne alguns dos principais nomes do tênis de mesa mundial em apenas disputas individuais, no masculino e feminino. O torneio é disputado em sistema de eliminatória simples, com 32 atletas em cada chave.
Até as quartas de final, os confrontos são realizados em partidas melhores de cinco sets. A partir das semifinais, o formato muda, e os jogos passam a ser disputados em melhor de sete sets.
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