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Hugo Calderano x Woojin Jang nas semis de Montpellier; saiba horário e onde assistir

Em caso de vitória, mesa-tenista brasileiro volta à ação no mesmo dia para final

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 05:00
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Hugo Calderano saúda a torcida após o título do WTT Star Contender de São José dos Campos
Hugo Calderano saúda a torcida após o título do WTT Star Contender de São José dos Campos (Foto: World Table Tennis)

Hugo Calderano terá um desafio e tanto pela frente neste domingo (1º). Depois da difícil vitória sobre o russo Vladimir Sidorenko, o brasileiro volta à mesa para enfrentar o sul-coreano Woojin Jang pela semifinal do WTT Champions de Montpellier. O jogo está marcado para as 8h30 (de Brasília) e será transmitido pelo SporTV, em canal fechado, e pela CazéTV, no YouTube.

➡️ Rio 2016: estreia olímpica moldou carreira de Hugo Calderano

É a nona vez que os mesa-tenistas se encontram no circuito internacional da WTT. Em oito duelos disputados, a vantagem é absoluta para Calderano. O brasileiro conseguiu sair com a vitória em seis oportunidades, enquanto o rival venceu apenas duas vezes.

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🏓✅ Ficha técnica
WTT Champions de Montpellier
Semifinal - Simples masculino

🏓Jogo: Hugo Calderano x Woojin Jang
📅 Data e horário: domingo, 1º de novembro de 2026, às 8h30 (de Brasília)
📍 Local: Sud de France Arena, Montpellier, França
📺 Onde assistir: SporTV, CazéTV e plataforma da World Table Tennis

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Em caso de vitória contra o sul-coreano, Calderano terá apenas algumas horas para se preparar para o próximo compromisso. A final do torneio internacional acontecerá também neste domingo (1º), a partir das 14h30 (de Brasília). O segundo finalista sairá do confronto entre o sueco Truls Moregard e o alemão Patrick Franziska.

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Mas, afinal, o que é o WTT de Montpellier?

O WTT Champions de Montpellier compõe a segunda série de mais prestígio no circuito mundial de tênis de mesa, atrás apenas dos "Smashes". Essa competição acontece entre os dias 28 de outubro e 2 de novembro, em Montpellier, na França, e contará com cerca de 29 dos melhores atletas do ranking.

Diferentemente dos últimos torneios, em que os brasileiros participaram, o WTT de Montpellier reúne alguns dos principais nomes do tênis de mesa mundial em apenas disputas individuais, no masculino e feminino. O torneio é disputado em sistema de eliminatória simples, com 32 atletas em cada chave.

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Até as quartas de final, os confrontos são realizados em partidas melhores de cinco sets. A partir das semifinais, o formato muda, e os jogos passam a ser disputados em melhor de sete sets.

Hugo Calderano em ação durante a estreia do WTT Grand Smash da Europa
Hugo Calderano em ação durante a estreia do WTT Grand Smash da Europa (Foto: World Table Tennis)
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