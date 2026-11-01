Fortaleza x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações
Fortaleza x Atlético-GO: pela 36ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Fortaleza e Atlético-GO se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, em Fortaleza, pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Fortaleza empatou com a Ponte Preta por 2 a 2, fora de casa, pela Série B. Já o Atlético-GO foi derrotado pelo Novorizontino por 1 a 0, em casa, também pela Série B.
Onde assistir
- Competição: Série B (temporada regular)
- 📅 Data: 2 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 2 de novembro de 2026, às 16h
Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará
Rodada: 36
Fase: temporada regular
Escalações prováveis
Fortaleza
Técnico: Paulo Autuori
João Ricardo; Maurício Mucuri, Bastos, Neris e Maílton; Rodriguinho, Pierre e Ronald; Pedro Henrique, Chico da Costa e Vitinho.
Atlético-GO
Técnico: Roger Silva
Paulo Vítor; Guilherme Lopes, Adriano Martins, Tito e Warley; Netinho, Peixoto e Geovany Soares; Gustavo Maia, Marrony e Gustavo Coutinho.
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