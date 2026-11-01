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Fortaleza x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações

Fortaleza x Atlético-GO: pela 36ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 04:30
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Brasileirão Série B 2026 - Fortaleza x Atlético-GO
Onde assistir ao vivo a partida entre Fortaleza e Atlético-GO pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Fortaleza e Atlético-GO se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, em Fortaleza, pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Fortaleza empatou com a Ponte Preta por 2 a 2, fora de casa, pela Série B. Já o Atlético-GO foi derrotado pelo Novorizontino por 1 a 0, em casa, também pela Série B.

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Onde assistir

  • Competição: Série B (temporada regular)
  • 📅 Data: 2 de novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 2 de novembro de 2026, às 16h
Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará
Rodada: 36
Fase: temporada regular

Escalações prováveis

Fortaleza
Técnico: Paulo Autuori
João Ricardo; Maurício Mucuri, Bastos, Neris e Maílton; Rodriguinho, Pierre e Ronald; Pedro Henrique, Chico da Costa e Vitinho.

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Atlético-GO
Técnico: Roger Silva
Paulo Vítor; Guilherme Lopes, Adriano Martins, Tito e Warley; Netinho, Peixoto e Geovany Soares; Gustavo Maia, Marrony e Gustavo Coutinho.

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