Palmeiras x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Palmeiras e Vasco se enfrentam neste domingo (1º), às 16h (horário de Brasília), no Nubank Parque, pela ida da semifinal da Copa do Brasil 2026. O confronto terá transmissão da Globo (TV aberta), do Sportv (TV fechada), do Premiere (pay-per-view), da Getv (YouTube) e do Prime Video (streaming). O Lance! acompanha a partida em tempo real.

➡️ Palmeiras x Vasco: Abel Ferreira e Pedro Emanuel se enfrentam desde a época de jogadores

Ficha do jogo PAL VAS COPA DO BRASIL Semifinal - ida Data e Hora domingo, 1° de novembro, às 16h (de Brasília) Local Nubank Parque, em São Paulo (SP) Árbitro Anderson Daronco (RS) Assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Guilherme Dias Camilo (MG) Var Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC) Onde assistir

O Palmeiras chega para o duelo após empatar sem gols com o Santos, na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco, por sua vez, vem de uma derrota por 4 a 1 para o Flamengo, pela mesma competição.

continua após a publicidade

Palmeiras e Vasco se encontram pela primeira vez em uma eliminatória de Copa do Brasil na história. No último encontro entre os times, vitória alviverde por 4 a 1, no Nubank Parque.

Além da vaga na decisão, a classificação à final da Copa do Brasil representa uma premiação milionária. O vencedor da semifinal garantirá R$ 34 milhões, valor que pode aumentar ainda mais em caso de conquista do título.

continua após a publicidade

Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Vasco pela semifinal da Copa do Brasil

Competição: Copa do Brasil - semifinal (ida)

Copa do Brasil - semifinal (ida) 📅 Data: 1 de Novembro de 2026

1 de Novembro de 2026 ⏰ Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) 📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo

Nubank Parque, em São Paulo Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Prováveis escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque (Lucas Evangelista).

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

VASCO (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez (Marino), Colidio e Bruno Duarte.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Palmeiras goleou o Vasco no último encontro entre as equipes, pelo Campeonato Brasileiro, no Nubank Parque (Matheus Lima/Vasco)



