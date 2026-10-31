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Palmeiras x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo (1°), a partir das 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
31/10/2026 14:40
Atualizado há 0 minutos
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Palmeiras e Vasco se enfrentam neste domingo (1º), às 16h (horário de Brasília), no Nubank Parque, pela ida da semifinal da Copa do Brasil 2026. O confronto terá transmissão da Globo (TV aberta), do Sportv (TV fechada), do Premiere (pay-per-view), da Getv (YouTube) e do Prime Video (streaming). O Lance! acompanha a partida em tempo real.

➡️ Palmeiras x Vasco: Abel Ferreira e Pedro Emanuel se enfrentam desde a época de jogadores

Ficha do jogo

Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
COPA DO BRASIL
Semifinal - ida
Data e Hora
domingo, 1° de novembro, às 16h (de Brasília)
Local
Nubank Parque, em São Paulo (SP)
Árbitro
Anderson Daronco (RS)
Assistentes
Rafael da Silva Alves (RS) e Guilherme Dias Camilo (MG)
Var
Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Onde assistir

O Palmeiras chega para o duelo após empatar sem gols com o Santos, na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco, por sua vez, vem de uma derrota por 4 a 1 para o Flamengo, pela mesma competição.

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Palmeiras e Vasco se encontram pela primeira vez em uma eliminatória de Copa do Brasil na história. No último encontro entre os times, vitória alviverde por 4 a 1, no Nubank Parque.

Além da vaga na decisão, a classificação à final da Copa do Brasil representa uma premiação milionária. O vencedor da semifinal garantirá R$ 34 milhões, valor que pode aumentar ainda mais em caso de conquista do título.

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Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Vasco pela semifinal da Copa do Brasil

  • Competição: Copa do Brasil - semifinal (ida)
  • 📅 Data: 1 de Novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  • 📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Prováveis escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque (Lucas Evangelista).

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VASCO (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez (Marino), Colidio e Bruno Duarte.

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Jogador do Palmeiras e Vasco disputando bola
Palmeiras goleou o Vasco no último encontro entre as equipes, pelo Campeonato Brasileiro, no Nubank Parque (Matheus Lima/Vasco)


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