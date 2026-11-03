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Bahia x Flamengo: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil Feminina

Equipes se enfrentam pela ida da semifinal da Copa do Brasil Feminina

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 13:27
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Bahia x Flamengo na Copa do Brasil Feminina, Arena Fonte Nova.
Bahia x Flamengo se enfrentam pela ida da semifinal da Copa do Brasil Feminina (Foto: Arte/Lance!)

Bahia e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (3), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil Feminina. As equipes começam a disputar uma vaga na decisão do torneio. O Tricolor tenta aproveitar o mando de campo para construir vantagem, enquanto o Rubro-Negro busca um bom resultado fora de casa. A partida terá transmissão do SporTV. Clique para assistir no Sportv

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Ficha do jogo

Escudo Bahia
BAH
Escudo do Flamengo
FLA
Semifinal - Ida
Copa do Brasil Feminina
Data e Hora
Terça-feira, 3 de novembro de 2026, às 19h (de Brasília)
Local
Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam as equipes

O Bahia chega à semifinal após eliminar o São Paulo na fase anterior da Copa do Brasil. A equipe comandada por Felipe Teixeira também garantiu vaga na decisão do Campeonato Baiano ao superar o Jacobina no placar agregado. Agora, tenta aproveitar o apoio da torcida na Fonte Nova para sair em vantagem no confronto.

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O Flamengo, por sua vez, avançou após uma vitória sobre o Fluminense nas quartas de final. Depois de perder o jogo de ida por 2 a 1, o time carioca venceu a partida de volta por 3 a 1 e garantiu a classificação. Líder do Campeonato Carioca, o Rubro-Negro chega embalado para buscar um resultado positivo em Salvador.

Ficha técnica

BAHIA 🆚 FLAMENGO

🏆 Competição: Copa do Brasil Feminina — semifinal, jogo de ida

📆 Data e horário: Terça-feira, 3 de novembro de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

📺 Transmissão: SporTV

Prováveis escalações

🔵 BAHIA (Técnico: Felipe Teixeira)

Yanne; Camila Santos, Tchula e Isabela Fernandes; Taty, Raquel Domingues, Ju Oliveira e Angela Gómez; Carballo, Cássia e Roqueline.

🔴 FLAMENGO (Técnico: Celso José)

Vivi; Jucinara, Núbia, Flávia Mota e Monalisa Belém; Juliana e Djeni; Kaylane, Laysa e Fabi Simões; Cristiane.

Bahia x Flamengo na Copa do Brasil Feminina, Arena Fonte Nova.
Bahia x Flamengo se enfrentam pela ida da semifinal da Copa do Brasil Feminina (Foto: Arte/Lance!)
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