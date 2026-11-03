Vasco tenta encerrar jejum de quase 20 anos contra o Athletico-PR fora de casa
Cruz-Maltino tenta encerrar longo jejum em Curitiba para ganhar fôlego na luta contra o Z-4
O Vasco enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira (4), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a missão de conquistar pontos importantes para se afastar da zona de rebaixamento. Para alcançar o objetivo, porém, o Cruz-Maltino precisará superar um retrospecto desfavorável: a equipe não vence o Furacão como visitante há quase duas décadas.
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O último triunfo vascaíno em Curitiba aconteceu em agosto de 2007, pela Copa Sul-Americana. Na ocasião, o time carioca venceu por 4 a 2, de virada, na Arena da Baixada. Dinei abriu o placar para os paranaenses, mas Rubens Júnior, Abuda, Andrade e Conca marcaram os gols da virada cruz-maltina. Nos minutos finais, Alan Bahia descontou para a equipe comandada por Antônio Lopes.
Desde aquele confronto, as equipes se enfrentaram outras 14 vezes com mando do Athletico-PR. O retrospecto é amplamente favorável ao Furacão, que conquistou dez vitórias e empatou quatro partidas. O Vasco, portanto, busca encerrar uma sequência sem triunfos que já dura quase 20 anos.
No histórico geral dos confrontos com mando do Athletico-PR, o time paranaense soma 17 vitórias, sete empates e seis derrotas para o Vasco. Foram 65 gols marcados pelo Furacão, contra 37 do Cruz-Maltino.
Vasco pode poupar jogadores
Além do desafio de quebrar o jejum em Curitiba, o Vasco precisa administrar o desgaste físico do elenco em meio à sequência decisiva da temporada. No próximo domingo (8), a equipe enfrenta o Palmeiras, em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.
Após perder por 1 a 0 na partida de ida, o Cruz-Maltino precisará reverter a desvantagem para avançar à decisão. Diante da importância do confronto, Pedro Emanuel pode preservar alguns titulares no compromisso pelo Brasileirão.
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O gramado sintético da Arena da Baixada também é um fator considerado pelo treinador na definição da equipe. Após o último jogo, o português destacou o impacto da superfície no desgaste dos atletas, mas ressaltou a importância de disputar diferentes competições nesta reta final.
— Sem dúvida, o gramado ser sintético vai condicionar as escolhas, até porque o desgaste é muito maior. Agora, olhando para aquilo que tem sido o nosso calendário, principalmente no Brasileirão, nós estamos fazendo o que trabalhamos para tentar conquistar. Só uma equipe ambiciosa é que pode olhar para isso com positividade, e estamos olhando com positividade. Com desgaste, sem dúvida, mas acho que é um orgulho enorme.
O Vasco terá de equilibrar a necessidade de pontuar no Campeonato Brasileiro com a preparação para o duelo decisivo contra o Palmeiras.
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