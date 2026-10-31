Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Grêmio x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela semifinal da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam neste domingo na Arena do Grêmio

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
31/10/2026 16:00
Favorite o Lance! no Google
Gremio x Atlético (Arte Lance!)
Gremio x Atlético (Arte Lance!)
Ver Resumo da matéria por IA
Neste domingo (1) o Grêmio recebe o Atlético-MG na Arena do Grêmio às 18h pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, Sportv e Amazon Prime. ➡️Clique aqui para assistir.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Neste domingo (1) o Grêmio recebe o Atlético-MG na Arena do Grêmio às 18h pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, Sportv e Amazon Prime. ➡️Clique aqui para assistir.

Ficha do jogo

Gremio-escudo-onde-assistir
GRE
Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
Semifinal - ida
Copa do Brasil
Data e Hora
domingo, 1 de Novembro às 18h (horário de Brasília)
Local
Arena do Grêmio (Porto Alegre)
Árbitro
Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Boschilia (PR)
Var
Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Tricolor chega embalado por duas vitórias consecutivas no Brasileirão, resultados que tiraram a equipe da zona de rebaixamento. Para o duelo contra o Atlético, Renato não poderá contar com Diego Costa e Pavón, mas terá o possível retorno do zagueiro Kannemann.

continua após a publicidade

Já o Galo perdeu as três últimas partidas e atravessa um momento de queda na temporada. Para o confronto, Eduardo Domínguez terá o desfalque do zagueiro Vitão e ainda tem dúvidas sobre a possibilidade de utilizar Reinier.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Grêmio x Atlético-MG

GRÊMIO X ATLÉTICO-MG
IDA - SEMIFINAL - COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: domingo, 1 de Novembro às 18h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio (Porto Alegre)
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Boschilia (PR)
📺 VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

continua após a publicidade

⚽ Prováveis escalações

Grêmio (Técnico: Renato Gaúcho)
Weverton; Gustavo Martins, Balbuena e Wallace; João Pedro, Noriega, Villasanti e Marlon; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius.

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Alan Franco, Lyanco, Léo Duarte (Vitão) e Renan Lodi; Kevin Castaño, Cissé, Maycon e Bernard; Cuello e Victor Hugo

continua após a publicidade
Gremio x Atlético (Arte Lance!)
Gremio x Atlético (Arte Lance!)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Copa do Brasil 2026 - Palmeiras x Vasco

Onde Assistir

Palmeiras x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Há 1 hora
Capitães de Palmeiras e time verde conversam com árbitros ao redor da bola no início da Messi Cup.

Palmeiras

Palmeiras x Ajax: onde assistir à semifinal da Messi Cup

Há 2 horas
Fernando Alonso (Alpine) e Alex Albon (Williams) disputam o GP dos EUA de F1.

Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do México neste sábado (31)

Há 5 horas
Serie A TIM 2026/2027 - Juventus x Napoli

Onde Assistir

Juventus x Napoli: onde assistir, horário e escalações

Há 6 horas
Premier League 2026/2027 - Liverpool x Arsenal

Onde Assistir

Liverpool x Arsenal: onde assistir, horário e escalações

Há 6 horas
Ligue 1 2026/2027 - Paris FC x Monaco

Onde Assistir

Paris FC x Monaco: onde assistir, horário e escalações

Há 6 horas
Mais LANCE!
Serie A TIM 2026/2027 - Milan x Internazionale

Milan x Internazionale: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série A 2026 - Coritiba x Vitória

Coritiba x Vitória: onde assistir, horário e escalações

Corinthians está classificado para a final da Libertadores feminina

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (31/10/2026)

Serie A TIM 2026/2027 - Udinese x Roma

Udinese x Roma: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - Cuiabá-MT x São Bernardo

Cuiabá-MT x São Bernardo: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - Novorizontino x Operário-PR

Novorizontino x Operário-PR: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - Londrina-PR x América-MG

Londrina-PR x América-MG: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Livorno x Ostiamare

Livorno x Ostiamare: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Latina x Pianese

Latina x Pianese: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Campobasso x Forlì

Campobasso x Forlì: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Lumezzane x Arzignano Valchiampo

Lumezzane x Arzignano Valchiampo: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - AC Carpi x Renate

AC Carpi x Renate: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Potenza x Crotone

Potenza x Crotone: onde assistir, horário e escalações