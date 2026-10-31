Grêmio x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela semifinal da Copa do Brasil
Equipes se enfrentam neste domingo na Arena do Grêmio
Neste domingo (1) o Grêmio recebe o Atlético-MG na Arena do Grêmio às 18h pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, Sportv e Amazon Prime. ➡️Clique aqui para assistir.
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O Tricolor chega embalado por duas vitórias consecutivas no Brasileirão, resultados que tiraram a equipe da zona de rebaixamento. Para o duelo contra o Atlético, Renato não poderá contar com Diego Costa e Pavón, mas terá o possível retorno do zagueiro Kannemann.
Já o Galo perdeu as três últimas partidas e atravessa um momento de queda na temporada. Para o confronto, Eduardo Domínguez terá o desfalque do zagueiro Vitão e ainda tem dúvidas sobre a possibilidade de utilizar Reinier.
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Grêmio x Atlético-MG
GRÊMIO X ATLÉTICO-MG
IDA - SEMIFINAL - COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: domingo, 1 de Novembro às 18h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio (Porto Alegre)
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Boschilia (PR)
📺 VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
⚽ Prováveis escalações
Grêmio (Técnico: Renato Gaúcho)
Weverton; Gustavo Martins, Balbuena e Wallace; João Pedro, Noriega, Villasanti e Marlon; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius.
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Alan Franco, Lyanco, Léo Duarte (Vitão) e Renan Lodi; Kevin Castaño, Cissé, Maycon e Bernard; Cuello e Victor Hugo
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