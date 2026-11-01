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Athletic Club MG x Ceará: onde assistir, horário e escalações

Athletic Club MG x Ceará: pela 36ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 04:31
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Brasileirão Série B 2026 - Athletic Club MG x Ceará
Onde assistir ao vivo a partida entre Athletic Club MG e Ceará pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Athletic Club MG e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei, pela 36ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Athletic Club MG foi derrotado pelo Operário-PR por 1 a 0, pela Série B, em 23 de outubro de 2026. Já o Ceará foi derrotado pelo Goiás por 2 a 0, também pela Série B, em 27 de outubro de 2026.

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Na tabela de classificação, o Athletic Club MG ocupa a 16ª colocação, com 38 pontos. O Ceará, por sua vez, está em 17º lugar, com 36 pontos.

Onde assistir

  • Competição: Série B (temporada regular)
  • 📅 Data: 2 de novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 18h (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Joaquim Portugal, São João Del Rei, Minas Gerais
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 2 de novembro de 2026, às 18h
Local: Estádio Joaquim Portugal, São João Del Rei, Minas Gerais
Rodada: 36
Fase: temporada regular

Escalações prováveis

Athletic Club MG
Técnico: Alex de Souza
Luan Polli; Zeca, Lucas Belezi, Philipe Sampaio e Diogo Batista; João Miguel, Pedro Oliveira e Felipe Negrucci; Kauan Rodrigues, D. Vera e Carlinhos.

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Ceará
Técnico: Daniel Paulista
Caíque França; Éder, Gabriel Silva, Luiz Otávio e Bryan Borges; João Gabriel, Zanocelo e Matheus Araújo; Melk, Enzo e Rian Santana.

Estádio Joaquim Portugal - Athletic Club MG x Ceará
MG – SAO JOAO DEL REI – 05/10/2024 – BRASILEIRO C 2024, ATHLETIC CLUB X LONDRINA – Jogadores do Athletic Club comemoram acesso ao final da partida contra o Londrina no estadio Joaquim Portugal pelo campeonato Brasileiro C 2024 (Foto: Beno Kuster Nunes/AGIF)
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