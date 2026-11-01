Athletic Club MG x Ceará: onde assistir, horário e escalações
Athletic Club MG x Ceará: pela 36ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Athletic Club MG e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei, pela 36ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Athletic Club MG foi derrotado pelo Operário-PR por 1 a 0, pela Série B, em 23 de outubro de 2026. Já o Ceará foi derrotado pelo Goiás por 2 a 0, também pela Série B, em 27 de outubro de 2026.
Na tabela de classificação, o Athletic Club MG ocupa a 16ª colocação, com 38 pontos. O Ceará, por sua vez, está em 17º lugar, com 36 pontos.
Onde assistir
- Competição: Série B (temporada regular)
- 📅 Data: 2 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 18h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Joaquim Portugal, São João Del Rei, Minas Gerais
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 2 de novembro de 2026, às 18h
Local: Estádio Joaquim Portugal, São João Del Rei, Minas Gerais
Rodada: 36
Fase: temporada regular
Escalações prováveis
Athletic Club MG
Técnico: Alex de Souza
Luan Polli; Zeca, Lucas Belezi, Philipe Sampaio e Diogo Batista; João Miguel, Pedro Oliveira e Felipe Negrucci; Kauan Rodrigues, D. Vera e Carlinhos.
Ceará
Técnico: Daniel Paulista
Caíque França; Éder, Gabriel Silva, Luiz Otávio e Bryan Borges; João Gabriel, Zanocelo e Matheus Araújo; Melk, Enzo e Rian Santana.
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