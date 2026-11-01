Novara x Desenzano: onde assistir, horário e escalações

Novara e Desenzano se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 16h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Silvio Piola, em Novara, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Novara foi derrotado pelo Arzignano Valchiampo por 2 a 0, pela Serie C1 2026/2027. Já o Desenzano foi derrotado em casa pelo Giana Erminio por 2 a 1, também pela Serie C1 2026/2027.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A) 📅 Data: 2 de novembro de 2026 ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília) 📍 Local: Stadio Comunale Silvio Piola, Novara Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 2 de novembro de 2026, às 16h30

Local: Stadio Comunale Silvio Piola, Novara

Rodada: 12

Fase: Girone A

Escalações prováveis

Novara

Técnico: M. Iori

F. Brancolini; O. Khailoti, F. Lorenzini, I. Canneti e E. Zambataro; A. Valdesi, G. Basso e R. Collodel; D. Dell'Erba, M. Romano e D. Zuppel.

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Desenzano

Técnico: M. Gaburro

S. Minelli; L. Giorgi, A. Pilati, T. Panelli e M. Parlato; F. Liberati, A. De Francesco e L. Lupano; K. Biondi, A. Procaccio e C. Santini.