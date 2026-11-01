Novara x Desenzano: onde assistir, horário e escalações
Novara x Desenzano: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Novara e Desenzano se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 16h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Silvio Piola, em Novara, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Novara foi derrotado pelo Arzignano Valchiampo por 2 a 0, pela Serie C1 2026/2027. Já o Desenzano foi derrotado em casa pelo Giana Erminio por 2 a 1, também pela Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 2 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Silvio Piola, Novara
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 2 de novembro de 2026, às 16h30
Local: Stadio Comunale Silvio Piola, Novara
Rodada: 12
Fase: Girone A
Escalações prováveis
Novara
Técnico: M. Iori
F. Brancolini; O. Khailoti, F. Lorenzini, I. Canneti e E. Zambataro; A. Valdesi, G. Basso e R. Collodel; D. Dell'Erba, M. Romano e D. Zuppel.
Desenzano
Técnico: M. Gaburro
S. Minelli; L. Giorgi, A. Pilati, T. Panelli e M. Parlato; F. Liberati, A. De Francesco e L. Lupano; K. Biondi, A. Procaccio e C. Santini.
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