Juventus II x Pro Vercelli: onde assistir, horário e escalações
Juventus II x Pro Vercelli: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Juventus II e Pro Vercelli se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 16h30 (horário de Brasília), no Stadio Giuseppe Moccagatta, em Alessandria, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Juventus II foi derrotado pelo Trento por 2 a 1, pela Serie C1 2026/2027. Já o Pro Vercelli venceu o Ospitaletto por 2 a 1, também pela Serie C1 2026/2027.
Na tabela de classificação, o Juventus II ocupa a 12ª colocação, enquanto o Pro Vercelli está em 7º lugar, ambos na Serie C1 2026/2027, Girone A.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 2 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Giuseppe Moccagatta, Alessandria
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 2 de novembro de 2026, às 16h30
Local: Stadio Giuseppe Moccagatta, Alessandria
Rodada: 12
Fase: Girone A
Escalações prováveis
Juventus II
Técnico: M. Brambilla
S. Mangiapoco; C. Corradi, J. Grelaud, N. Rizzo e F. Savio; F. Pagnucco, A. Owusu e F. Macca; A. Merola, A. Durmiši e F. Leone.
Pro Vercelli
Técnico: D. Bonera
M. Del Favero; L. Coccolo, A. Moretti, N. Ronchi e M. Pagliari; L. Piran, A. Ciammaglichella e I. Iotti; A. Burruano, M. Bertoli e O. Sow.
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