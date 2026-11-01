Juventus II x Pro Vercelli: onde assistir, horário e escalações

Juventus II e Pro Vercelli se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 16h30 (horário de Brasília), no Stadio Giuseppe Moccagatta, em Alessandria, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Juventus II foi derrotado pelo Trento por 2 a 1, pela Serie C1 2026/2027. Já o Pro Vercelli venceu o Ospitaletto por 2 a 1, também pela Serie C1 2026/2027.

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Na tabela de classificação, o Juventus II ocupa a 12ª colocação, enquanto o Pro Vercelli está em 7º lugar, ambos na Serie C1 2026/2027, Girone A.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A)

📅 Data: 2 de novembro de 2026

⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Giuseppe Moccagatta, Alessandria

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 2 de novembro de 2026, às 16h30

Local: Stadio Giuseppe Moccagatta, Alessandria

Rodada: 12

Fase: Girone A

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Escalações prováveis

Juventus II

Técnico: M. Brambilla

S. Mangiapoco; C. Corradi, J. Grelaud, N. Rizzo e F. Savio; F. Pagnucco, A. Owusu e F. Macca; A. Merola, A. Durmiši e F. Leone.

Pro Vercelli

Técnico: D. Bonera

M. Del Favero; L. Coccolo, A. Moretti, N. Ronchi e M. Pagliari; L. Piran, A. Ciammaglichella e I. Iotti; A. Burruano, M. Bertoli e O. Sow.