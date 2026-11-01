Logo após o fim do Grande Prêmio da Cidade do México, um momento inusitado chamou a atenção de quem acompanhava a transmissão da Fórmula 1. Antes do pódio, a FIA abriu os portões do Autódromo Hermanos Rodríguez para que os torcedores ocupassem a pista e participassem da comemoração. Enquanto isso, uma música conhecida no Brasil começou a ser ouvida nas arquibancadas: "Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula".

➡️ Volta a volta do título de Antonelli na F1 no GP do México

A situação gerou comentários de brasileiros durante a transmissão, especialmente pela surpresa com a escolha da música em uma comemoração de Fórmula 1 no México. O episódio aconteceu enquanto os torcedores se aproximavam da pista para acompanhar de perto o encerramento da etapa, antes mesmo da cerimônia do pódio.

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Veja reação dos torcedores

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Título de Antonelli ofusca Verstappen

Max Verstappen venceu o Grande Prêmio da Cidade do México neste domingo (1º), mas a principal notícia da etapa não veio da bandeirada. Enquanto o tetracampeão da Red Bull voltou ao topo do pódio, Kimi Antonelli garantiu o primeiro título mundial da carreira. O italiano entra para a história da Fórmula 1 como o campeão mais jovem da categoria.

Lewis Hamilton terminou na segunda colocação, com Antonelli completando o pódio na terceira posição. Gabriel Bortoleto, por sua vez, largou em 13º e chegou a brigar pela zona de pontuação durante a prova, mas terminou em 12º. Veja como foi a corrida.

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