Chapecoense x Mirassol: onde assistir, horário e escalações
Chapecoense x Mirassol: pela 34ª rodada do Brasileirão Série A.
Chapecoense e Mirassol se enfrentam nesta terça-feira (3), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 34ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Chapecoense foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 3 a 0, pelo Brasileirão Série A, em 28 de outubro. Já o Mirassol foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 0, também pelo Brasileirão Série A, em 30 de outubro.
Na tabela de classificação, o Chapecoense ocupa a 20ª colocação, com 21 pontos, enquanto o Mirassol está em 16º lugar, com 37. A Chape tem 99% de risco de ser rebaixada à Série B. O time do interior paulista corre risco, mas está mais longe da zona da degola.
Onde assistir
- Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
- 📅 Data: 3 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Arena Condá, Chapecó, Santa Catarina
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 3 de Novembro de 2026, às 19h30
Local: Arena Condá, Chapecó, Santa Catarina
Rodada: 34
Fase: Temporada regular
Escalações prováveis
Chapecoense
Técnico: Rafael Lacerda
Anderson; Bruno Pacheco, João Paulo, Kauan Faria e Fernando; Bruno Matias, David e Giovanni Augusto; Bruno Tubarão, Marcinho e Y. Bolasie.
Mirassol
Técnico: Rafael Guanaes
Walter; Reinaldo, Willian Machado, João Victor e Igor Formiga; Neto Moura, Wallisson e Eduardo; Alesson, Edson Carioca e Carlos Eduardo.
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