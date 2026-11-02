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Red Bull Bragantino x Santos: onde assistir, horário e escalações

Red Bull Bragantino x Santos: pela 34ª rodada do Brasileirão Série A.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/11/2026 11:38
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Brasileirão Série A 2026 - Red Bull Bragantino x Santos
Onde assistir ao vivo a partida entre Red Bull Bragantino e Santos pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Red Bull Bragantino e Santos se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 34ª rodada do Brasileirão Série A. O jogo terá transmissão ao vivo do Sportv e Premiere. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Red Bull Bragantino venceu o Chapecoense por 3 a 0, pelo Brasileirão Série A. Já o Santos empatou com o Palmeiras por 0 a 0, também pelo Brasileirão Série A.

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Na tabela de classificação, o Red Bull Bragantino ocupa a 7ª colocação, com 48 pontos. O Santos, por sua vez, está em 12º lugar, com 39 pontos.

O atacante Neymar não vai atuar pelo Santos. O jogador cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e também está suspenso após punição aplicada pelo STJD por causa de sua expulsão na partida contra o Bahia.

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Onde assistir

  • Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
  • 📅 Data: 2 de Novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 20h (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista, São Paulo
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 2 de Novembro de 2026, às 20h
Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista, São Paulo
Rodada: 34
Fase: Temporada regular

Escalações prováveis

Red Bull Bragantino
Técnico: Vágner Mancini
Cleiton; Juninho Capixaba, G. Rodríguez, Alix e Ryan Augusto; Fabinho, Matheus Fernandes e Lucas Barbosa; Fernando, Wallace Yan e Eduardo Sasha.

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Santos
Técnico: Cuca
Diógenes; Luan Peres, João Alencar, Rodinei e Á. Barreal; C. Oliva, Gustavo Henrique e Philippe Coutinho; Gabriel Bontempo, Everton e Gabriel Barbosa.

Estádio Cícero de Souza Marques recebe Bragantino x Corinthians (Foto: Anderson Romao/AGIF/Gazeta Press)
Estádio Cícero de Souza Marques recebe Bragantino x Santos (Foto: Anderson Romao/AGIF/Gazeta Press)<br>
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