Red Bull Bragantino x Santos: onde assistir, horário e escalações
Red Bull Bragantino x Santos: pela 34ª rodada do Brasileirão Série A.
Red Bull Bragantino e Santos se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 34ª rodada do Brasileirão Série A. O jogo terá transmissão ao vivo do Sportv e Premiere. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Red Bull Bragantino venceu o Chapecoense por 3 a 0, pelo Brasileirão Série A. Já o Santos empatou com o Palmeiras por 0 a 0, também pelo Brasileirão Série A.
Na tabela de classificação, o Red Bull Bragantino ocupa a 7ª colocação, com 48 pontos. O Santos, por sua vez, está em 12º lugar, com 39 pontos.
O atacante Neymar não vai atuar pelo Santos. O jogador cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e também está suspenso após punição aplicada pelo STJD por causa de sua expulsão na partida contra o Bahia.
Onde assistir
- Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
- 📅 Data: 2 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 20h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista, São Paulo
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 2 de Novembro de 2026, às 20h
Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista, São Paulo
Rodada: 34
Fase: Temporada regular
Escalações prováveis
Red Bull Bragantino
Técnico: Vágner Mancini
Cleiton; Juninho Capixaba, G. Rodríguez, Alix e Ryan Augusto; Fabinho, Matheus Fernandes e Lucas Barbosa; Fernando, Wallace Yan e Eduardo Sasha.
Santos
Técnico: Cuca
Diógenes; Luan Peres, João Alencar, Rodinei e Á. Barreal; C. Oliva, Gustavo Henrique e Philippe Coutinho; Gabriel Bontempo, Everton e Gabriel Barbosa.
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