Gabriel Bortoleto ganhou quatro pontos ao ser "colocado" na zona de pontuação no Grande Prêmio da Cidade do México. Logo após o fim da corrida, neste domingo (1º), a FIA aplicou uma punição a Oscar Piastri, que perdeu 10 segundos – ou seja, oito posições. Mais tarde, Pierre Gasly e Franco Colapinto também receberam penalizações, e o piloto da Audi viu sua situação melhorar ainda mais na classificação.

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Piastri é punido após acidente com Lindblad

A decisão dos comissários foi divulgada depois da bandeirada e apontou Piastri como responsável pelo contato com Lindblad na entrada da curva 2. Segundo a FIA, o australiano tentou ultrapassar o piloto da Red Bull pelo lado de fora, mas não conseguiu completar a manobra e acabou colidindo com o adversário.

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Os comissários consideraram ainda que o acidente poderia ter sido evitado caso Oscar tivesse se deslocado mais para a esquerda depois da primeira curva, mesmo que isso significasse deixar a pista antes da curva seguinte. Por isso, o piloto da McLaren recebeu 10 segundos de punição no resultado final, caindo de sétimo para 15º.

Oscar Piastri em parada na garagem da McLaren em GP do México pela F1 2026 (Foto: Daniel Becerril / POOL / AFP)

Gasly e Colapinto também são punidos

Além de Piastri, outros dois pilotos receberam punições após o fim do GP do México. Pierre Gasly foi penalizado com um stop and go por não reduzir a velocidade o suficiente ao passar por um setor sob bandeira amarela dupla, enquanto Franco Colapinto recebeu 10 segundos pelo mesmo tipo de infração em um setor com bandeira amarela simples.

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Segundo os comissários da FIA, os dados de telemetria e as imagens analisadas não comprovaram que Gasly e Colapinto haviam cumprido a redução de velocidade exigida pelo regulamento. As decisões foram divulgadas depois da bandeirada e alteram a classificação oficial da corrida.

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Bortoleto entra na zona de pontuação

Antes da decisão, Bortoleto havia terminado a corrida na 11ª colocação – algumas posições atrás de Piastri. Com as punições e as quedas dos rivais na classificação, o brasileiro avançou para o oitavo lugar. Assim, volta a pontuar para a Audi e encerra um jejum de oito corridas.

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O resultado confirma a boa atuação de durante as 71 voltas do GP do México, em uma corrida na qual chegou a ocupar posições dentro da zona de pontuação durante diferentes momentos. Max Verstappen venceu a prova, com Lewis Hamilton em segundo e Kimi Antonelli em terceiro, cenário que confirmou o título mundial do italiano.