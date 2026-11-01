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Três pilotos são punidos no GP do México e dão pontos a Bortoleto na F1

Oscar Piastri, Franco Colapinto e Pierre Gasly receberam penalizações atrasadas

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 22:37
Atualizado há 8 minutos
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Gabriel Bortoleto no paddock do GP do México pela F1 2026
Gabriel Bortoleto no paddock do GP do México pela F1 2026 (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

Gabriel Bortoleto ganhou quatro pontos ao ser "colocado" na zona de pontuação no Grande Prêmio da Cidade do México. Logo após o fim da corrida, neste domingo (1º), a FIA aplicou uma punição a Oscar Piastri, que perdeu 10 segundos – ou seja, oito posições. Mais tarde, Pierre Gasly e Franco Colapinto também receberam penalizações, e o piloto da Audi viu sua situação melhorar ainda mais na classificação.

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Piastri é punido após acidente com Lindblad

A decisão dos comissários foi divulgada depois da bandeirada e apontou Piastri como responsável pelo contato com Lindblad na entrada da curva 2. Segundo a FIA, o australiano tentou ultrapassar o piloto da Red Bull pelo lado de fora, mas não conseguiu completar a manobra e acabou colidindo com o adversário.

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Os comissários consideraram ainda que o acidente poderia ter sido evitado caso Oscar tivesse se deslocado mais para a esquerda depois da primeira curva, mesmo que isso significasse deixar a pista antes da curva seguinte. Por isso, o piloto da McLaren recebeu 10 segundos de punição no resultado final, caindo de sétimo para 15º.

Oscar Piastri da McLaren no pit lane durante o GP do México de Fórmula 1
Oscar Piastri em parada na garagem da McLaren em GP do México pela F1 2026 (Foto: Daniel Becerril / POOL / AFP)

Gasly e Colapinto também são punidos

Além de Piastri, outros dois pilotos receberam punições após o fim do GP do México. Pierre Gasly foi penalizado com um stop and go por não reduzir a velocidade o suficiente ao passar por um setor sob bandeira amarela dupla, enquanto Franco Colapinto recebeu 10 segundos pelo mesmo tipo de infração em um setor com bandeira amarela simples.

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Segundo os comissários da FIA, os dados de telemetria e as imagens analisadas não comprovaram que Gasly e Colapinto haviam cumprido a redução de velocidade exigida pelo regulamento. As decisões foram divulgadas depois da bandeirada e alteram a classificação oficial da corrida.

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Bortoleto entra na zona de pontuação

Antes da decisão, Bortoleto havia terminado a corrida na 11ª colocação – algumas posições atrás de Piastri. Com as punições e as quedas dos rivais na classificação, o brasileiro avançou para o oitavo lugar. Assim, volta a pontuar para a Audi e encerra um jejum de oito corridas.

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O resultado confirma a boa atuação de durante as 71 voltas do GP do México, em uma corrida na qual chegou a ocupar posições dentro da zona de pontuação durante diferentes momentos. Max Verstappen venceu a prova, com Lewis Hamilton em segundo e Kimi Antonelli em terceiro, cenário que confirmou o título mundial do italiano.

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