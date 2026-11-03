Internacional x Coritiba: onde assistir, horário e escalações
Internacional x Coritiba: pela 34ª rodada do Brasileirão Série A.
Internacional e Coritiba se enfrentam nesta terça-feira (3), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre, pela 34ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O duelo terá transmissão ao vivo do Premiere (clique aqui). O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Internacional foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1, pelo Brasileirão Série A, em 28 de outubro. Já o Coritiba venceu o Vitória por 2 a 0, também pelo Brasileirão, em 31 de outubro.
Na tabela de classificação, o Internacional ocupa a 16ª colocação, com 35 pontos. O Coritiba, por sua vez, está em 11º lugar, com 42. As duas equipes estão na luta contra o rebaixamento para a Série B.
Onde assistir
- Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
- 📅 Data: 3 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio José Pinheiro Borda, Porto Alegre, Rio Grande do Sul
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 3 de Novembro de 2026, às 21h30
Local: Beira-Rio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Rodada: 34
Fase: Temporada regular
Escalações prováveis
Internacional
Técnico: Eduardo Baptista
Kauan Jesus; Juninho, G. Maripán, Matheus Bahia e B. Aguirre; A. Bernabéi, Bruno Gomes e R. Villagra; Paulinho Paula, Alan Patrick e Alerrandro.
Coritiba
Técnico: Reginaldo Nascimento
Pedro Morisco; Bruno Melo, Jacy, Tiago Cóser e Tinga; S. Gómez, Thiago Santos e Josué; N. Fonseca, Breno Lopes e Pedro Rocha.
Onde Assistir
Red Bull Bragantino x Santos: onde assistir, horário e escalaçõesHá 21 horas
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do México neste domingo (1)Há 1 dia
Mais Esportes
Hugo Calderano x Woojin Jang nas semis de Montpellier; saiba horário e onde assistirHá 2 dias
Onde Assistir
Goiás x CRB-AL: onde assistir, horário e escalaçõesHá 2 dias
Onde Assistir
Athletic Club MG x Ceará: onde assistir, horário e escalaçõesHá 2 dias
Onde Assistir
Fortaleza x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalaçõesHá 2 dias
Mais LANCE!