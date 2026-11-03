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Internacional x Coritiba: onde assistir, horário e escalações

Internacional x Coritiba: pela 34ª rodada do Brasileirão Série A.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 09:01
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Brasileirão Série A 2026 - Internacional x Coritiba
Onde assistir ao vivo a partida entre Internacional e Coritiba pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Internacional e Coritiba se enfrentam nesta terça-feira (3), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre, pela 34ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O duelo terá transmissão ao vivo do Premiere (clique aqui). O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Internacional foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1, pelo Brasileirão Série A, em 28 de outubro. Já o Coritiba venceu o Vitória por 2 a 0, também pelo Brasileirão, em 31 de outubro.

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Na tabela de classificação, o Internacional ocupa a 16ª colocação, com 35 pontos. O Coritiba, por sua vez, está em 11º lugar, com 42. As duas equipes estão na luta contra o rebaixamento para a Série B.

Onde assistir

  • Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
  • 📅 Data: 3 de Novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio José Pinheiro Borda, Porto Alegre, Rio Grande do Sul
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 3 de Novembro de 2026, às 21h30
Local: Beira-Rio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Rodada: 34
Fase: Temporada regular

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Escalações prováveis

Internacional
Técnico: Eduardo Baptista
Kauan Jesus; Juninho, G. Maripán, Matheus Bahia e B. Aguirre; A. Bernabéi, Bruno Gomes e R. Villagra; Paulinho Paula, Alan Patrick e Alerrandro.

Coritiba
Técnico: Reginaldo Nascimento
Pedro Morisco; Bruno Melo, Jacy, Tiago Cóser e Tinga; S. Gómez, Thiago Santos e Josué; N. Fonseca, Breno Lopes e Pedro Rocha.

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