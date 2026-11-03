Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no Maracanã, que contará com grande público, será transmitida pelo Premiere. ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.

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Com a vitória por 4 a 1 sobre o Vasco e o tropeço do Palmeiras diante do Santos, o Flamengo abriu três pontos de vantagem na liderança do Brasileirão (73 pontos). Ou seja, caso vença o Grêmio, seguirá forte na busca pelo título. O time paulista entra em campo apenas na quinta-feira, quando recebe o Remo.

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O Tricolor Gaúcho, por sua vez, ocupa a 15ª colocação, com 37 pontos, apenas um à frente do Corinthians, primeiro time na zona de rebaixamento.

Ficha do jogo FLA GRE Brasileirão 33ª rodada Data e Hora quarta-feira, 04 de novembro de 2026, 19h30 (de Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro Árbitro Paulo César Zanovelli da Silva (MG) Assistentes Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) Var Charly Wendy Straub Deretti (SC) Onde assistir

Partida entre Flamengo e Grêmio no primeiro turno

No primeiro turno, o Flamengo venceu o Grêmio por 1 a 0, com gol de Carrascal aos 23 minutos do segundo tempo.

Jorge Carrascal comemora gol pelo Flamengo contra o Grêmio (Gilvan de Souza / Flamengo)

Como chega o Flamengo

Autor do gol da vitória no primeiro turno, Carrascal fica à disposição de Jardim nesta quarta-feira, após cumprir suspensão na última rodada. Para a partida no Maracanã, o técnico português também pode ganhar outros dois reforços: Saúl e Valencia. A dupla se recuperou de problemas físicos e vem treinando com o elenco nos últimos dias.

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Por outro lado, Plata, suspenso, e Paquetá e Danilo, lesionados, não serão relacionados para o confronto.

Como chega o Grêmio

Diferentemente do Flamengo, que não entrou em campo no fim de semana, o Grêmio venceu o Atlético-MG no domingo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Apesar da situação delicada no Campeonato Brasileiro, em que luta para se afastar da zona de rebaixamento, o técnico Renato Gaúcho deve poupar alguns jogadores. O goleiro Weverton e o atacante Carlos Vinícius, por exemplo, dois dos destaques da equipe titular, estão fora por suspensão.

Marlon, que saiu machucado no intervalo contra o Atlético-MG, é dúvida. Caso não fique à disposição, Caio Paulista deve ser o titular na lateral esquerda.

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Grêmio

🏆 Brasileirão - 33ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 04 de novembro de 2026, 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Premiere.

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🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

📺 VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

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⚽ Prováveis escalações

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Emerson Royal (Ayrton Lucas); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.

🔵⚫ Grêmio (Técnico: Renato Gaúcho)

Gabriel Grando; Gustavo Martins, Kannemann e Wallace; João Pedro, Noriega, Villasanti e Marlon; Enamorado, Braithwaite e Amuzu.

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