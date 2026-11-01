Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do México neste domingo (1)
Programação no Autódromo Hermanos Rodríguez se encerra neste domingo (1º)
A Fórmula 1 retorna neste domingo (1º) às atividades do Grande Prêmio da Cidade do México, disputado no Autódromo Hermanos Rodríguez. A programação começa às 17h (de Brasília), com a realização da corrida principal, que encerra a décima nona etapa da temporada de 2026.
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Onde assistir ao GP da Cidade do México hoje (1/11):
DOMINGO, 1º DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
Desempenho de Bortoleto na classificação
Gabriel Bortoleto chegou à classificação do GP da Cidade do México com poucas voltas acumuladas ao longo do fim de semana. Depois de ser substituído no TL1 e enfrentar problemas no carro durante o TL2 e o TL3, o brasileiro precisou encontrar rapidamente o acerto ideal para a sessão decisiva.
A resposta veio logo no Q1. Bortoleto encaixou uma boa volta e chegou a aparecer entre os primeiros colocados, terminando a primeira parte da classificação na sexta posição. O resultado colocou o piloto da Audi em uma situação confortável para avançar ao Q2.
Na segunda fase, porém, o cenário mudou. Bortoleto chegou a ocupar a 11ª colocação, mas perdeu posições conforme os adversários melhoraram seus tempos. Sem conseguir repetir o desempenho do Q1, acabou terminando em 14º e ficou fora do Q3.
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