Vendido pelo Vasco ao Chelsea em 2023, em uma operação que chegou a R$ 110 milhões, Andrey Santos não conseguiu obter o visto de trabalho por não atingir a pontuação necessária no sistema de permissões inglês.

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Sem o documento necessário para atuar no país, o Chelsea optou por emprestar o volante para que ele ganhasse rodagem e cumprisse os requisitos exigidos para obter o visto. Entre os interessados estavam Palmeiras e Vasco, adversários na semifinal da atual edição da Copa do Brasil.

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Andrey revelou que chegou a ter um acordo encaminhado para defender o Palmeiras, que disputava a Libertadores. No entanto, afirmou que o coração falou mais alto ao relembrar sua trajetória de formação no Vasco e optou por retornar ao Rio de Janeiro, onde permaneceu até se transferir em definitivo para a Inglaterra.

- Quando eu assinei com o Chelsea, eu não tinha obtido o visto. Eu só tinha jogado a Série B pelo Vasco, então tinha que jogar em clube da Série A, prioritariamente na Libertadores. Então, meu coração estava um pouco partido, para ser sincero. Todo mundo sabe o carinho que tenho pelo Vasco, a gratidão, o amor que eu tenho - afirmou em entrevista à ESPN.

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- Pesava muito a questão de o Palmeiras jogar a Libertadores. Estava praticamente tudo certo, quando eu cheguei a viajar para São Paulo, já estava vendo casa… Mas juntei com a minha família, e o coração falou um pouco mais alto. Tinha que voltar para o Rio, para o Vasco, clube que eu fui muito feliz, é do meu coração - completou.

Andrey Santos permaneceu no Vasco até junho de 2023, quando se transferiu para o Chelsea. O clube inglês, porém, optou por emprestar o volante ao Nottingham Forest, também da Premier League, e ao Strasbourg, da França.

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O jogador, no entanto, nunca conseguiu se firmar como titular dos Blues e acabou negociado com o Manchester United na última janela de transferências, por 56 milhões de euros.

Ex-Vasco, Andrey Santos é o novo reforço do Manchester United (Foto: Reprodução/X)

Andrey Santos consegue visto de trabalho via Seleção

Além das participações pelo Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, Andrey Santos precisou somar pontos com convocações para as seleções brasileiras principal e de base para atingir a pontuação necessária à obtenção do visto de trabalho inglês.

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