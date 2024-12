NextGen: João Fonseca se impõe e derrota Fils na estreia

Ao saber que foi sorteado no 'grupo da morte' do NextGen Finals, João Fonseca disse que jogaria sem pressão. Foi o que se viu nesta quarta-feira, em Jeddah, na Arábia Saudita. Aos 18 anos e 145º do mundo, o brasileiro jogou soltou e se impôs diante do 20º do planeta, principal favorito ao título e atual vice-campeão, o francês Arthur Fils, por 3 sets a 2, com parciais de 3/4 (9/11), 4/2, 4/1, 1/4 e 4/1.

continua após a publicidade

- Estou me sentindo muito bem, derrotar um top-20 é sempre muito bom. Já tinha jogado com ele, mas foi em outra superfície, ele não sabia quem eu era. Esse jogo ele já sabia meu nome e do que eu era capaz. Imprimi um ritmo muito bom. Consegui ser consistente e manter meu nível de jogo, que foi o mais importante durante a partida - celebrou o brasileiro, que, em fevereiro, no saibro do Rio Open e empurrado pela torcida, derrotara o mesmo rival por 6/0 e 6/4.

O primeiro set foi tão equilibrado que não houve break points. O potente saque, que é uma das armas do prodígio brasileiro, o salvou nos dois primeiros sets points do rival. Nas duas ocasiões, Fonseca saiu do buraco com aces, no 6/7 e no 8/9. Sem medo de arriscar, o brasileiro fez duas duplas-faltas tie-break, uma delas, no 9/9. No ponto seguinte, o francês fechou a parcial.

continua após a publicidade

Fonseca não se abateu com a derrota no set inicial e aproveitou o primeiro break do jogo, no segundo game da parcial seguinte. O brasileiro, na sequência, sacou para abrir 3/0. O 20º do mundo devolveu a quebra no 1/3, mas o prodígio brasileiro permaneceu firme e, no game seguinte, com o rival sacando em 2/3, fechou o set.

O pupilo do técnico Guilherme Teixeira seguiu com o pé no acelerador e conquistou nova quebra no quarto game do terceiro set. E, de zero, confirmou o saque no game seguinte para fechar mais uma parcial.

continua após a publicidade

Atrás no placar, Fils errou menos no quarto set e conquistou a quebra quando o brasileiro sacou em 1/2. Na sequência, sacou para deixar tudo igual na partida.

João Fonseca seguiu com seu jogo agressivo no set decisivo e conquistou a quebra no quarto set. Na sequência, com mais um ótimo saque, o brasileiro sacramentou a vitória.

João Fonseca faz duelo inédito na quinta

Também pelo Grupo Azul, o mesmo de Fonseca, o americano Learner Tien (122º) salvou match-point num duelo dramático diante do tcheco Jakub Mensik. O triunfo foi por 4/3 (8/6), 4/3 (7/3), 2/4, 2/4 e 4/3 (10/8).

Nesta quinta, por volta das 14h30 (de Brasília), o líder Fonseca mede forças com Thien, pela primeira vez na carreira. Antes, às 13h (de Brasília), Mensik e Fils vão em busca da primeira vitória e da sobrevivência no torneio.

Os dois primeiros colocados avançam às semifinais, que acontecem no sábado.