Agenda na mão: veja as transmissões do Lance! para a semana

O Lance! se prepara para uma nova semana de transmissões ao vivo e com imagens dos mais variados eventos esportivos. A programação contará com sorteio da Copa de Pelada e grandes jogos da Copa do Nordeste Sub-20, com cobertura especial diretamente no YouTube do Lance!. Confira a agenda completa!▶️Acompanhe as partidas aqui!

Agenda de transmissões no YouTube Lance!

09/09 (terça-feira) – Copa de Pelada – 20h – Sorteio 10/09 (quarta-feira) – Copa do Nordeste Sub-20 – 19h – Ceará x Bahia 17/09 (quarta-feira) – Copa do Nordeste Sub-20 – Final de volta (horário a confirmar)

Após vencer o Vitória por 3 a 1, o Bahia garantiu vaga na final do Nordestão Sub-20, que vai ser disputado nesta quarta e na próxima, e encara o Ceará, que derrotou o Fortaleza por 5 a 4 nos pênaltis. No tempo real, as equipes empataram em 0 a 0.

No ano passado, o Lance! fez a cobertura da Copa de Pelada, que foi realizada em Florianópolis e contou com grandes nomes do futebol brasileiro, como Branco, Sorato, Eder Aleixo, Gamarra e Leandro Donizete. Neste ano, a parceria foi novamente firmada, e o "maior evento familiar do Brasil" terá a nova edição em Mogi das Cruzes, no Club Med Lake Paradise, entre 29 de outubro e 2 de novembro.

Lance! volta ao mercado de transmissões em 2025

Em julho deste ano, o Lance! deu mais um passo importante no projeto de expansão multimídia e voltou a transmitir uma partida de futebol ao vivo nesta temporada 2025. O primeiro jogo que marcou essa nova fase foi entre Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o Ilves, da Finlândia, em duelo pela primeira rodada eliminatória da Europa League.

O empresário sócio do Lance! Guilherme Guimarães destaca a importância da retomada das transmissões ao vivo do veículo em competições de peso do futebol internacional. O executivo entende que a audiência está preparada para consumir e enxergar o Lance! como um portal multimídia e que chega ao mercado das transmissões estruturado para entregar um produto completo.

— Percebemos que a aceitação do nosso público é grande para esse formato, nossos testes anteriores foram muito bons. Estamos voltando a fazer um investimento nesse formato que sempre foi um pensamento inicial. A audiência está preparada, a infraestrutura está muito mais preparada e hoje em dia faz sentido para o Lance!, que é uma plataforma a digital, de transmissões ao vivo no digital - explica.

A extensa cobertura do futebol brasileiro e internacional como site e redes sociais também é uma valência que qualifica o início de trajetória do Lance! nas transmissões ao vivo. Paulo Ganime, CEO do Lance!, ressalta como o trabalho integrado entre a redação jornalística e de mídias potencializa a capacidade da entrega dos jogos exibidos ao vivo no YouTube.

— Acredito que temos um diferencial pelo fato de termos uma plataforma de notícia, que é o nosso site, e por isso a gente consegue fazer uma cobertura integrada, desde a transmissão em si até a cobertura jornalística da competição. Isso entrega ainda mais valor tanto para o nosso leitor e espectador, quanto os parceiros e marcas que se associam. Entregamos uma cobertura que não é só o momento da transmissão, que já tem volume e audiência, mas também de todo o período de pré e pós-jogo - explica o gestor.

O impacto da cobertura ao vivo de partidas de futebol também incorpora a cartela de projetos do Lance! com potencial de parceria com marcas grandes no mercado publicitário brasileiro, aproximando o veículo de empresas relevantes e que podem investir ainda mais em projetos de produção de conteúdo integrado.

Guilherme Guimarães explica que o olhar do projeto é de longo prazo, o que permite ao grupo a pensar em projetos que envolvem coberturas esportivas para além do factual jornalístico noticiado no portal. Para isso, é fundamental manter ativa a relação com marcas de peso de diversos setores.

— Já tivemos parcerias com grandes marcas em projetos como a Copa do Mundo do Catar e agora no Mundial de Clubes. Temos um histórico. E trabalhar com transmissões ao vivo abre ainda mais o leque e dá ainda mais oportunidades para termos projetos de longo prazo com as marcas - completa.