Ceará elimina Fortaleza e vai à final da Copa do Nordeste sub-20
Embate foi realizado no Estádio Presidente Vargas
O Ceará venceu o Fortaleza por 5 a 4 nos pênaltis na tarde desta quarta-feira (3), no Estádio Presidente Vargas, valendo pela semifinal da Copa do Nordeste sub-20. Antes, no tempo normal, os times empataram por 0 a 0.
Dessa forma, o Alvinegro garantiu vaga na decisão do torneio regional. O adversário será o vencedor do embate entre Bahia e Vitória - os rivais duelarão na sexta-feira (5).
Clássico decisivo no PV
O Estádio Presidente Vargas recebeu nesta tarde um duelo decisivo entre Fortaleza e Ceará. O Tricolor quase abriu o placar no início, em escanteio cobrado por Tomás Rocco, mas o goleiro Gustavo Martins fez a defesa.
O Alvinegro respondeu em cabeceio de Melk, que foi para fora. Assim, após uma etapa de muitas disputas, as equipes foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.
Após o intervalo, o cenário da partida pouco mudou. Em jogo de grande equilíbrio e poucas chances claras, o 0 a 0 foi o placar final durante os 90 minutos. Dessa forma, o embate decisivo foi para os pênaltis.
Nas penalidades, o Ceará venceu por 5 a 4 e assegurou a vaga na decisão da Copa do Nordeste. O adversário na final sairá do confronto entre Bahia e Vitória.
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA 0 (4) X (5) 0 CEARÁ
COPA DO NORDESTE SUB-20 - SEMIFINAL (JOGO ÚNICO)
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 03/09/2025 - 15h
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
🥅 Gols: -
🟨 Cartões amarelos: Rafael Vaz, Kauan Richard e Kauã Rocha (FOR); Adriano Bispo (CEA)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Wanderson Marques Martins (CE)
🚩 Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite (CE) e Eleuterio Felipe Marques Junior (CE)
FORTALEZA (Técnico: Léo Porto)
Cássio; Rafael Vaz, Kauã Rocha, Guilherme Moura e Arthur Barbosa (Kauan Richard); João Costa, Tomás Roco (André), Bruninho e Dimas; Fash (Caio Wesley) e Carlos Miguel (Juan Fidelis).
CEARÁ (Técnico: Alison Henry)
Gustavo Martins (Deivid Soares); Aloisio, Pedro Gilmar, Gabriel Rocha e Samuel; Uchella (Bernardo), Rian Patric (Zé Neto), João Gabriel e Melk (Adriano Bispo); Guilherme (Gabriel Amaral) e Giulio.
