O Bahia é finalista da Copa do Nordeste Sub-20. Em clássico equilibrado transmitido ao vivo pelo Lance!, o Tricolor contou com as estrelas de Roger Gabriel e Kauê Furquim para fazer 3 a 1 no rival Vitória e garantir a classificação para enfrentar o Ceará na grande final. Além de Roger (2x) e Kauê, Lucas Lohan marcou o único gol do Rubro-Negro na tarde desta sexta-feira no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

continua após a publicidade

➡️Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Com jogos de ida e volta, a final será disputa nas próximas duas quartas-feiras, também com transmissão do Lance!. O primeiro jogo será com mando do Vozão, enquanto a partida decisiva será na casa tricolor.

continua após a publicidade

Como foi o jogo entre Bahia e Vitória?

Em um confronto cheio de alternativas para os dois lado nos primeiros 45 minutos, o Bahia aproveitou o momento de superioridade para sair na frente com o meia Roger Gabriel, aos 25, depois de passe de Dell na entrada da área. O Leão, porém, reagiu no jogo e empatou com Lucas Lohan dez minutos depois, em bola rebatida dentro da área.

No segundo tempo o cenário foi um pouco diferente. O Rubro-Negro teve dificuldades para criar no campo ofensivo e viu o Bahia crescer principalmente depois da entrada de Kauê Furquim. Foi dos pés dele que começou a jogada do segundo de Roger, aos 30 minutos. Mas a joia da base tricolor também deixou o dele já nos acréscimos em linda trama pela ponta direita para selar o 3 a 1 no Joia da Princesa.

continua após a publicidade

Finalização de Kauê Furquim para o terceiro gol do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

✅Ficha Técnica

BAHIA 3 X 1 VITÓRIA

SEMIFINAL - COPA DO NORDESTE SUB-20

📆 Data e horário: sexta-feira, 5 de setembro, às 15h (de Brasília);

📍 Local: Joia da Princesa, Feira de Santana;

🥅 Gols: Roger, 25'/1º e 30'/2ºT, Kauê Furquim, 46'/2ºT (Bahia); Lucas Lohan, 35'/1ºT (Vitória);

🟨 Cartões amarelos: Wendell e Roger (Bahia); Edenilson (Vitória);

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ESCALAÇÕES INICIAIS

BAHIA (Técnico: Leonardo Galbes)

Victor; Roger Ruan, Gerald, Daniel e Alex; Wendel, David Martins, Carioca e Roger; João Andrade e Dell;

Vitória (Técnico: Thiago Fortes)

Davi; Paulo Roberto, Luis Fabiano, Ivan Henrique e Wanderson; Edenilson, Vinicius, Lucas Lohan e Alejandro Almaraz; Faísca e Waldemir.