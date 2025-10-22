menu hamburguer
Onde Assistir

Eintracht Frankfurt x Liverpool: onde assistir e escalações do jogo pela Champions League

Confira as principais informações do duelo válido pela terceira rodada da fase de liga

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/10/2025
13:15
Eintracht Frankfurt e Liverpool terão os caminhos cruzados nesta quarta-feira (22), às 16h (de Brasília), no Estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo no Space e na HBO Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

FRA
LIV
3ª rodada
Champions League
Data e Hora
Quarta-feira (22), às 16h (de Brasília)
Local
Estádio Deutsche Bank Park, Frankfurt
Árbitro
François Letexier (FRA)
Assistentes
Cyril Mugnier (FRA), Mehdi Rahmouni (FRA) e Jérémie Pignard (FRA) - quarto ábitro
Var
Jérôme Brisard (FRA) e Tomasz Kwiatkowski (POL) - assistente de vídeo
Onde assistir

Eintracht Frankfurt 🔴⚪

O Eintracht Frankfurt iniciou a temporada com bastante oscilação, principalmente por dificuldades defensivas. A equipe de Dino Toppmöller já sofreu 24 gols em 10 jogos, o que originou, inclusive um revezamento na meta do Frankfurt, entre Zetterer e o jovem brasileiro Kauã Santos. Para o duelo contra o Liverpool, ainda existe a dúvida de quem sera o goleiro titular. Apesar dos problemas na defesa, o ataque alemão tem sido o desafogo da equipe, com destaques para Burkardt e Uzun, artilheiros do time em 2025/26 com seis gols cada.

Liverpool 🔴

Atual campeão inglês, o Liverpool não faz um bom início de temporada. O time de Arne Slot vem de quatro derrotas seguidas, sendo três pelo Campeonato Inglês e uma na Champions League, contra o Galatasaray. Como grandes desfalques para o duelo contra o Frankfurt, Alisson e Gravenberch devem ser substituídos por Mamardashvili e Curtis Jones. O destaque fica para o reencontro de Hugo Ekitike com seu ex-clube.

Tudo sobre o jogo entre Eintracht Frankfurt x Liverpool pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Eintracht Frankfurt (ALE) 🆚 Liverpool (ING)
3ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Deutsche Bank Park, Frankfurt (ALE)
👁️ Onde assistir: Space e HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: François Letexier (FRA)
🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA), Mehdi Rahmouni (FRA) e Jérémie Pignard (FRA) - quarto ábitro
📺 VAR: Jérôme Brisard (FRA) e Tomasz Kwiatkowski (POL) - assistente de vídeo

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Eintracht Frankfurt (Técnico: Dino Toppmöller)
Zetterer (Kauã Santos); Buta, Koch, Thaete e Brown; Skhiri e Larsson; Doan, Uzun e Bahoya; Burkardt.

❌ Desfalques: Oscar Hojlund e Elias Baum.

Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Mamardashvili; Frimpong, Van Dijk, Konaté e Robertson; Jones, Mac Allister e Wirtz; Salah, Ekitike e Gakpo.

❌ Desfalques: Alisson, Gravenberch e Leoni.

