Monaco x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Monaco sem vitórias nas últimas quatro partidas e com novo técnico.

Monaco e Tottenham terão os caminhos cruzados nesta quarta-feira (22), às 16h (de Brasília), no Estádio Louis II, em Mônaco, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Monaco 🔴⚪

O Monaco atravessa um momento delicado na temporada, vindo de quatro partidas sem vitória. Somado a falta de resultados, o desempenho recente da equipe levou a uma mudança no comando técnico. Adi Hütter foi demitido e o belga Sebastian Pocognoli foi anunciado como o substituto. Porém, a estreia do novo treinador não foi das melhores, com apenas um empate contra o Angers. Virando a chave para a Champions League, o Monaco terá uma série de desfalques para enfrentar o Tottenham, incluindo Vanderson, Eric Dier e Paul Pogba.

Ansu Fati comemora gol pelo Monaco na Ligue 1 (Foto: Frederic DIDES / AFP)

Tottenham ⚪

O Tottenham, por sua vez, também não passa pelo melhor momento na temporada. O time de Thomas Frank perdeu para o Aston Villa dentro de casa e na Champions poderia estar com uma campanha melhor, principalmente pelo empate amargo contra o Bodo/Glimt. Para além disso, os Spurs estão com o departamento médico lotado, destacando jogadores como Solanke, Kulusevski, Bissouma e Udogie. O capitão Romero é dúvida.

O Tottenham busca se reerguer na Champions League (Foto: Ian Kington / AFP)

Tudo sobre o jogo entre Monaco x Tottenham pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Monaco (FRA) 🆚 Tottenham (ING)

3ª rodada — Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de outubro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Loius II (Mônaco, FRA)

👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)

🕴️ Arbitragem: Marco Guida (ITA)

🚩 Assistentes: Giorgio Peretti (ITA), Giuseppe Perrotti (ITA), Simone Sozza (quarto árbitro — ITA)

📺 VAR: Aleandro Di Paolo (ITA) e Daniele Chiffi (assistente — ITA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

Kohn; Salisu, Kehrer e Caio Henrique; Diatta, Coulibaly, Teze, Ouattara (Minamino); Akliouche, Fati e Balogun.

❌ Desfalques: Hradecky, Eric Dier, Vanderson, Mawissa, Denis Zakaria, Lamine Camara e Paul Pogba.

Tottenham (Técnico: Thomas Frank)

Vicario; Porro, Danso, Van de Ven e Spence; Palhinha, Bentancur; Mohammed Kudus, Xavi Simons, Wilson Odobert (Bergvall) e Richarlison.

❌ Desfalques: Dragusin, Takai, Udogie, Yves Bissouma, James Maddison, Dejan Kulusevski e Dominic Solanke.

❓Dúvida: Cristian Romero

