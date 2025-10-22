Monaco x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League
Confira as principais informações do duelo válido pela terceira rodada da fase de liga
Monaco e Tottenham terão os caminhos cruzados nesta quarta-feira (22), às 16h (de Brasília), no Estádio Louis II, em Mônaco, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
Monaco 🔴⚪
O Monaco atravessa um momento delicado na temporada, vindo de quatro partidas sem vitória. Somado a falta de resultados, o desempenho recente da equipe levou a uma mudança no comando técnico. Adi Hütter foi demitido e o belga Sebastian Pocognoli foi anunciado como o substituto. Porém, a estreia do novo treinador não foi das melhores, com apenas um empate contra o Angers. Virando a chave para a Champions League, o Monaco terá uma série de desfalques para enfrentar o Tottenham, incluindo Vanderson, Eric Dier e Paul Pogba.
Tottenham ⚪
O Tottenham, por sua vez, também não passa pelo melhor momento na temporada. O time de Thomas Frank perdeu para o Aston Villa dentro de casa e na Champions poderia estar com uma campanha melhor, principalmente pelo empate amargo contra o Bodo/Glimt. Para além disso, os Spurs estão com o departamento médico lotado, destacando jogadores como Solanke, Kulusevski, Bissouma e Udogie. O capitão Romero é dúvida.
Tudo sobre o jogo entre Monaco x Tottenham pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Monaco (FRA) 🆚 Tottenham (ING)
3ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Loius II (Mônaco, FRA)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Marco Guida (ITA)
🚩 Assistentes: Giorgio Peretti (ITA), Giuseppe Perrotti (ITA), Simone Sozza (quarto árbitro — ITA)
📺 VAR: Aleandro Di Paolo (ITA) e Daniele Chiffi (assistente — ITA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Kohn; Salisu, Kehrer e Caio Henrique; Diatta, Coulibaly, Teze, Ouattara (Minamino); Akliouche, Fati e Balogun.
❌ Desfalques: Hradecky, Eric Dier, Vanderson, Mawissa, Denis Zakaria, Lamine Camara e Paul Pogba.
Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Vicario; Porro, Danso, Van de Ven e Spence; Palhinha, Bentancur; Mohammed Kudus, Xavi Simons, Wilson Odobert (Bergvall) e Richarlison.
❌ Desfalques: Dragusin, Takai, Udogie, Yves Bissouma, James Maddison, Dejan Kulusevski e Dominic Solanke.
❓Dúvida: Cristian Romero
