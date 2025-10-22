Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (22/10/2025)
Veja os jogos televisionados desta quarta-feira (22)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (22), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Champions League, das semifinais da Libertadores, da Série A do Brasileirão e entre outros.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 22 de outubro de 2025)
Libertadores (semifinal)
Flamengo x Racing — 21h30 — Globo, ge tv e Paramount+
Champions League
Athletic Bilbao x Qarabag Agdam — 13h45 — TNT e HBO Max
Galatasaray x Bodo Glimt — 13h45 — Space e HBO Max
Atalanta x Slavia Praga — 16h — HBO Max
Bayern de Munique x Club Brugge — 16h — HBO Max
Chelsea x Ajax — 16h — HBO Max
Eintracht Frankfurt x Liverpool — 16h — Space e HBO Max
Real Madrid x Juventus — 16h — TNT e HBO Max
Sporting x Olympique de Marseille — 16h — HBO Max
Brasileirão
Bahia x Internacional — 19h — Premiere
Uefa Youth League
Monaco sub-19 x Tottenham sub-19 — 9h — UEFA.tv
Bayern de Munique sub-19 x Club Brugge sub-19 — 11h — UEFA.tv
AFC Champions League Elite
Shanghai Shenhua x FC Seoul — 9h15 — Disney+
AFC Champions League Two
FC Goa x Al Nassr — 10h45 — ESPN 4 e Disney+
Campeonato Egípcio
Al Ahly x Al Ittihad-EGI — 11h — Link Sport Club Podcast (YouTube)
Al Masry x Smouha — 14h — Link Sport Club Podcast (YouTube)
Campeonato Finlandês
Inter Turku x Gnistan — 12h — Canal GOAT e OneFootball
HJK Helsinki x SJK Seinajoki — 13h — Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Turco
Konyaspor x Besiktas — 14h — Disney+
Mundial feminino sub-17
Espanha sub-17 (F) x Coreia do Sul sub-17 (F) — 10h — FIFA+
Japão sub-17 (F) x Zâmbia sub-17 (F) — 13h — CazéTV e FIFA+
Samoa sub-17 (F) x Canadá sub-17 (F) — 13h — FIFA+
Costa do Marfim sub-17 (F) x Colômbia sub-17 (F) — 16h — FIFA+
Nigéria sub-17 (F) x França sub-17 (F) — 16h — CazéTV e FIFA+
Paraguai sub-17 (F) x Nova Zelândia sub-17 (F) — 16h — FIFA+
Campeonato Inglês (segunda divisão)
Sheffield Wednesday x Middlesbrough — 16h — Disney+
Copa do Caribe (semifinal)
Defence Force x Mount Pleasant — 19h — Disney+
Copa Centro-Americana
Sporting San Miguelito x Plaza Amador — 21h — Disney+
Real España x Club Xelaju — 23h — Disney+
MLS
Chicago Fire x Orlando City — 21h30 — Apple TV+
Portland Timbers x Real Salt Lake — 23h30 — Apple TV+
