Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (22/10/2025)

Veja os jogos televisionados desta quarta-feira (22)

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/10/2025
06:00
BRASILEIRO A 2025, FLAMENGO X PALMEIRAS
imagem cameraPedro, do Flamengo, comemora seu gol com Arrascaeta durante partida contra o Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (22), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Champions League, das semifinais da Libertadores, da Série A do Brasileirão e entre outros.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 22 de outubro de 2025)

Libertadores (semifinal)

Flamengo x Racing — 21h30 — Globo, ge tv e Paramount+

Champions League

Athletic Bilbao x Qarabag Agdam — 13h45 — TNT e HBO Max
Galatasaray x Bodo Glimt — 13h45 — Space e HBO Max
Atalanta x Slavia Praga — 16h — HBO Max
Bayern de Munique x Club Brugge — 16h — HBO Max
Chelsea x Ajax — 16h — HBO Max
Eintracht Frankfurt x Liverpool — 16h — Space e HBO Max
Real Madrid x Juventus — 16h — TNT e HBO Max
Sporting x Olympique de Marseille — 16h — HBO Max

Jogos de hoje: o Real Madrid entra em campo contra a Juventus na Champions League (Foto: Thomas Coex/AFP)
Brasileirão

Bahia x Internacional — 19h — Premiere

Uefa Youth League

Monaco sub-19 x Tottenham sub-19 — 9h — UEFA.tv
Bayern de Munique sub-19 x Club Brugge sub-19 — 11h — UEFA.tv

AFC Champions League Elite

Shanghai Shenhua x FC Seoul — 9h15 — Disney+

AFC Champions League Two

FC Goa x Al Nassr — 10h45 — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Egípcio

Al Ahly x Al Ittihad-EGI — 11h — Link Sport Club Podcast (YouTube)
Al Masry x Smouha — 14h — Link Sport Club Podcast (YouTube)

Campeonato Finlandês

Inter Turku x Gnistan — 12h — Canal GOAT e OneFootball
HJK Helsinki x SJK Seinajoki — 13h — Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Turco

Konyaspor x Besiktas — 14h — Disney+

Mundial feminino sub-17

Espanha sub-17 (F) x Coreia do Sul sub-17 (F) — 10h — FIFA+
Japão sub-17 (F) x Zâmbia sub-17 (F) — 13h — CazéTV e FIFA+
Samoa sub-17 (F) x Canadá sub-17 (F) — 13h — FIFA+
Costa do Marfim sub-17 (F) x Colômbia sub-17 (F) — 16h — FIFA+
Nigéria sub-17 (F) x França sub-17 (F) — 16h — CazéTV e FIFA+
Paraguai sub-17 (F) x Nova Zelândia sub-17 (F) — 16h — FIFA+

Campeonato Inglês (segunda divisão)

Sheffield Wednesday x Middlesbrough — 16h — Disney+

Copa do Caribe (semifinal)

Defence Force x Mount Pleasant — 19h — Disney+

Copa Centro-Americana

Sporting San Miguelito x Plaza Amador — 21h — Disney+
Real España x Club Xelaju — 23h — Disney+

MLS

Chicago Fire x Orlando City — 21h30 — Apple TV+
Portland Timbers x Real Salt Lake — 23h30 — Apple TV+

