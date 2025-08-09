A Copa do Nordeste Sub‑20 está de volta ao calendário oficial da Confederação Brasileira de Futebol. Após quatro anos de ausência, o torneio retorna em 2025 para sua 13ª edição, trazendo novamente a força da base nordestina à cena nacional. A competição começa no dia 5 de agosto e vai até 17 de setembro, com partidas distribuídas por toda a região. O Lance! transmite a Copa do Nordeste Sub-20 e conta tudo sobre a competição.

Realizada com 16 equipes, a Copa do Nordeste Sub-20 reúne campeões e vices estaduais da categoria Sub‑20. O torneio é uma das vitrines mais importantes para a revelação de novos talentos do futebol brasileiro. Além do aspecto técnico, o Nordestão de base carrega consigo o prestígio regional que mobiliza torcedores, olheiros e dirigentes.

O formato é dinâmico e envolve uma primeira fase com quatro grupos, seguida por confrontos eliminatórios diretos em quartas de final e semifinal. A final será disputada em dois jogos, em sistema de ida e volta. Com partidas únicas até a decisão, a competição exige performance máxima desde os primeiros jogos.

A edição 2025 terá transmissão pelo Lance!.

Participantes da Copa do Nordeste Sub‑20

A competição contará com 16 times. Nove vagas foram destinadas aos campeões estaduais Sub‑20 de 2024, enquanto outras sete ficaram com os vice-campeões dos estados mais bem colocados no ranking nacional de federações da CBF.

Os clubes participantes são: CRB e Jacyobá (Alagoas), Bahia e Vitória (Bahia), Fortaleza e Ceará (Ceará), IAPE e Americano-MA (Maranhão), Cruzeiro-PB e Sport-PB (Paraíba), Sport e Retrô (Pernambuco), Piauí (Piauí), América de Natal e Quinho (Rio Grande do Norte), e Falcon (Sergipe).

Grupos da Copa do Nordeste Sub‑20 2025

A fase de grupos da Copa do Nordeste Sub‑20 2025 é composta por quatro grupos com quatro clubes cada. A distribuição respeita critérios técnicos e geográficos, com os dois primeiros colocados de cada grupo avançando às quartas de final. Confira a formação dos grupos:

Grupo A

América de Natal (RN)

Fortaleza (CE)

Jacyobá (AL)

Piauí (PI)

Grupo B

Ceará (CE)

CRB (AL)

Falcon (SE)

Quinho (RN)

Grupo C

Bahia (BA)

IAPE (MA)

Retrô (PE)

Sport-PB (PB)

Grupo D

Americano-MA (MA)

Cruzeiro-PB (PB)

Sport (PE)

Vitória (BA)

Formato e regulamento da edição

A primeira fase da Copa do Nordeste Sub-20 conta com quatro grupos de quatro clubes, cada equipe realizando três partidas. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final. Os oito times com melhor classificação geral terão duas partidas em casa e uma fora; os demais jogam duas fora e uma em casa. O critério de desempate inclui vitórias, saldo de gols, gols marcados e disciplina.

A segunda fase da Copa do Nordeste Sub-20, composta pelas quartas de final, será disputada em jogo único. Em caso de empate, a vaga será decidida por pênaltis. O mesmo formato vale para as semifinais. A grande final, no entanto, será em dois jogos. Se houver igualdade no saldo de gols, a decisão será por pênaltis.

Histórico e expectativas

A Copa do Nordeste Sub‑20 foi realizada pela primeira vez em 2001 e teve interrupções até sua consolidação em 2015. O Vitória é o maior campeão da história com seis títulos. Fortaleza, Bahia, Sport, Náutico e Coruripe também já levantaram a taça. A competição já revelou nomes importantes que seguiram carreira em grandes clubes brasileiros e internacionais.

Com o retorno em 2025 da Copa do Nordeste Sub-20, a expectativa é de que novos talentos despontem e movimentem o mercado da base. A estrutura do torneio, a tradição dos clubes envolvidos e a visibilidade nacional contribuem para a relevância da competição. A edição atual promete disputas intensas, estádios cheios e uma nova geração de promessas nordestinas em campo.