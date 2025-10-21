Galatasaray x Bodo/Glimt: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Champions League
Confira as principais informações do duelo válido pela terceira rodada da fase de liga
Galatasaray e Bodo/Glimt se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 13h45 (de Brasília), no Rams Park, em Istambul (TUR), pela 3ª rodada da fase de liga da Uefa Champions League 25/26. A partida terá transmissão ao vivo pela TNT (canal fechado), Space (canal fechado) e Max (streaming). ➡️Clique para assistir no HBO Max
O Galatasaray entra em campo buscando embalar na competição após alternar bons e maus resultados neste início de Champions. Com uma vitória e uma derrota, o time turco soma três pontos e ocupa a 21ª posição na tabela. Jogando em casa, a equipe de Okan Buruk conta com o apoio da torcida e o poder de fogo de Mauro Icardi e Victor Osimhen para tentar assumir de vez um lugar entre os primeiros colocados da fase de liga.
Ficha do jogo
Do outro lado, o Bodo/Glimt vive um momento histórico. O time norueguês disputa pela primeira vez a fase principal da Liga dos Campeões e chega invicto, com dois empates, ocupando a 24ª colocação. A equipe comandada por Kjetil Knutsen aposta em seu estilo ofensivo e na boa fase de Jens Petter Hauge e Kasper Høgh para surpreender os turcos e conquistar a primeira vitória no torneio continental.
Tudo sobre o jogo entre Tottenham x Bodo/Glimt (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Galatasaray 🆚 Bodo/Glimt
3ª rodada – Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de outubro, às 13h45 (de Brasília)
📍 Local: Rams Park, em Istambul (TUR)
👁️ Onde assistir: TNT (canal fechado), Space (canal fechado) e Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Michael Oliver (ING)
🚩 Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)
📺 VAR: Andrew Dallas (ESC)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟡🔴 Galatasaray (Técnico: Okan Buruk)
Uğurcan Çakır; Sacha Boey, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı e Eren Elmalı; Lucas Torreira, Ilkay Gündoğan; Leroy Sané, Kerem Aktürkoğlu; Mauro Icardi e Victor Osimhen.
🟡⚫ Bodo/Glimt (Técnico: Kjetil Knutsen)
Nikita Haikin; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Haitam Aleesami e Fredrik Bjorkan; Sondre Fet, Patrick Berg e Hakon Evjen; Jens Petter Hauge, Kasper Høgh e Sondre Auklend.
