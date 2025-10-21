Chelsea e Ajax terão os caminhos cruzados pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta quarta-feira (22), no Stamford Bridge, em Londres (ING), às 16h (de Brasília). O jogo terá transmissão da TNT (TV fechada) e da HBO Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo CHE AJA 3ª rodada Champions League Data e Hora Quarta-feira (22), às 16h (de Brasília) Local Stamford Bridge, em Londres (ING) Árbitro Felix Zwayer Assistentes Robert Kempter, Christian Dietz e Martin Petersen Var Sören Storks e Christian Dingert Onde assistir

O Chelsea tenta embalar na competição após vencer o Benfica na rodada anterior, depois de estrear com derrota. Comandados por Enzo Maresca, os Blues somam três pontos e ocupam a 18ª colocação geral. Na preparação para o confronto, o time enfrenta uma série de desfalques importantes.

Estêvão, do Chelsea, participa do treino da equipe na véspera da partida contra o Ajax pela Champions League (Foto: Glyn Kirk / AFP)

Do outro lado, o Ajax busca sua primeira vitória na Champions. A equipe holandesa ainda não pontuou na competição e enfrenta uma fase instável. O técnico terá que lidar com ausências importantes e decisões de última hora para escalar o time ideal para o duelo em Londres.

John Heitinga, técnico do Ajax (à esquerda), observa seus jogadores durante o treino antes do duelo contra o Chelsea pela Champions League (Foto: Olaf Kraak /AFP)

Tudo sobre o jogo entre Chelsea e Ajax (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea 🆚 Ajax

3ª rodada — Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de outubro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: HBO Max

🕴️ Arbitragem: Felix Zwayer (ALE)

🚩 Assistentes: Robert Kempter (ALE), Christian Dietz (ALE)e Martin Petersen (ALE)

📺 VAR: Sören Storks (ALE) e Christian Dingert (ALE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Roméo Lavia; Pedro Neto, Facundo Buonanotte, Alejandro Garnacho; Tyrique George.

❌ Desfalques: João Pedro (suspenso), Cole Palmer (lesão na virilha), Mykhailo Mudryk (suspensão por doping), Levi Colwill (lesão no joelho), Dario Essugo (lesão na coxa), Benoit Badiashile (lesão muscular) e Liam Delap (tendão da coxa).

❓ Dúvidas: Enzo Fernández (reavaliação médica).

🔴 Ajax (Técnico: Johnny Heitinga)

Vítězslav Jaroš; Anton Gaaei, Josip Šutalo, Youri Baas, Lucas Rosa; Davy Klaassen, Oscar Gloukh; Kenneth Taylor, Oliver Edvardsen, Mika Godts; Wout Weghorst.

❌ Desfalques: Steven Berghuis (lesão na virilha), Branco van den Boomen (lesão nas costas) e Owen Wijndal (lesão no tendão da coxa).

❓ Dúvidas: Kasper Dolberg (problema abdominal).

