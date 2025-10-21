menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Chelsea x Ajax: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Champions League

Confira as principais informações do duelo válido pela terceira rodada da fase de liga

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/10/2025
17:47
chelsea ajax
imagem cameraChelsea x Ajax: terceira rodada da fase de liga da Champions League (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Chelsea e Ajax terão os caminhos cruzados pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta quarta-feira (22), no Stamford Bridge, em Londres (ING), às 16h (de Brasília). O jogo terá transmissão da TNT (TV fechada) e da HBO Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Chelsea-escudo-onde-assistir
CHE
Ajax-escudo-onde-assistir
AJA
3ª rodada
Champions League
Data e Hora
Quarta-feira (22), às 16h (de Brasília)
Local
Stamford Bridge, em Londres (ING)
Árbitro
Felix Zwayer
Assistentes
Robert Kempter, Christian Dietz e Martin Petersen
Var
Sören Storks e Christian Dingert
Onde assistir

O Chelsea tenta embalar na competição após vencer o Benfica na rodada anterior, depois de estrear com derrota. Comandados por Enzo Maresca, os Blues somam três pontos e ocupam a 18ª colocação geral. Na preparação para o confronto, o time enfrenta uma série de desfalques importantes.

continua após a publicidade
FBL-EUR-C1-CHELSEA-TRAINING
Estêvão, do Chelsea, participa do treino da equipe na véspera da partida contra o Ajax pela Champions League (Foto: Glyn Kirk / AFP)

Do outro lado, o Ajax busca sua primeira vitória na Champions. A equipe holandesa ainda não pontuou na competição e enfrenta uma fase instável. O técnico terá que lidar com ausências importantes e decisões de última hora para escalar o time ideal para o duelo em Londres.

FBL-EUR-C1-AJAX-TRAINING
John Heitinga, técnico do Ajax (à esquerda), observa seus jogadores durante o treino antes do duelo contra o Chelsea pela Champions League (Foto: Olaf Kraak /AFP)

Tudo sobre o jogo entre Chelsea e Ajax (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Chelsea 🆚 Ajax
3ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🕴️ Arbitragem: Felix Zwayer (ALE)
🚩 Assistentes: Robert Kempter (ALE), Christian Dietz (ALE)e Martin Petersen (ALE)
📺 VAR: Sören Storks (ALE) e Christian Dingert (ALE)

continua após a publicidade

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Roméo Lavia; Pedro Neto, Facundo Buonanotte, Alejandro Garnacho; Tyrique George.

Desfalques: João Pedro (suspenso), Cole Palmer (lesão na virilha), Mykhailo Mudryk (suspensão por doping), Levi Colwill (lesão no joelho), Dario Essugo (lesão na coxa), Benoit Badiashile (lesão muscular) e Liam Delap (tendão da coxa).
Dúvidas: Enzo Fernández (reavaliação médica).

🔴 Ajax (Técnico: Johnny Heitinga)
Vítězslav Jaroš; Anton Gaaei, Josip Šutalo, Youri Baas, Lucas Rosa; Davy Klaassen, Oscar Gloukh; Kenneth Taylor, Oliver Edvardsen, Mika Godts; Wout Weghorst.

Desfalques: Steven Berghuis (lesão na virilha), Branco van den Boomen (lesão nas costas) e Owen Wijndal (lesão no tendão da coxa).
Dúvidas: Kasper Dolberg (problema abdominal).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias