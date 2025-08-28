A RedeTV! transmitirá a Bundesliga, primeira divisão do Campeonato Alemão, pelo terceiro ano consecutivo. A emissora brasileira exibirá uma partida por rodada aos domingos, com início neste domingo (31), quando Borussia Dortmund e Union Berlin se enfrentam às 12h30.

As transmissões da temporada 2025/2026 seguirão até maio de 2026, quando será conhecido o campeão da competição. Os jogos serão transmitidos do Brasil, com a equipe da RedeTV! fazendo a cobertura das partidas realizadas nos estádios alemães.

O primeiro confronto acontece no Signal Iduna Park, casa do Borussia Dortmund. O time aurinegro busca sua primeira vitória na temporada, enquanto o Union Berlin tenta repetir o resultado positivo da rodada anterior.

🎙️Equipe de transmissão

A cobertura dos jogos contará com narração de Marcelo do Ó, Napoleão de Almeida e Fernando Fontana. A programação começa meia hora antes das partidas, às 12h, com apresentação de matérias especiais, análises e resumos das rodadas anteriores.

RedeTV! transmitirá Bundesliga pelo terceiro ano consecutivo (Foto: Divulgação)

🏆Bundesliga 2025

A temporada 2025/2026 da Bundesliga terá 34 rodadas e marca o retorno do Hamburgo à elite do futebol alemão após sete anos de ausência. O Colônia também volta à primeira divisão um ano após seu rebaixamento. Esses times ocupam as vagas deixadas por Holstein Kiel e VfL Bochum, que agora disputam a segunda divisão.

A renovação dos direitos de transmissão pela emissora brasileira ocorre em um momento importante para o futebol alemão, que mantém seu status como uma das ligas mais prestigiadas da Europa.

O público brasileiro poderá acompanhar diversos jogadores brasileiros que atuam na Bundesliga, como Yan Couto (Borussia Dortmund), Arthur (Bayer Leverkusen), Rômulo (RB Leipzig), Vini Souza (Wolfsburg), Kauã Santos (Eintracht Frankfurt) e Leo Scienza (Heidenheim).

Além do Borussia Dortmund e Union Berlin, a competição conta com outros clubes tradicionais como Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, que disputarão o troféu do Campeonato Alemão ao longo das 34 rodadas.