Sporting x Olympique de Marselha: onde assistir e escalações do jogo pela Champions League

Sporting e Olympique de Marselha jogam na quarta-feira, 22 de outubro, às 16h (de Brasília).

Sporting e Olympique de Marselha terão os caminhos cruzados nesta quarta-feira (22), às 16h (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo SPO OM 3ª rodada Champions League Data e Hora Quarta-feira (22), às 16h (de Brasília) Local Estádio José Alvalade, Lisboa Árbitro Rade Obrenovič (SVN) Assistentes Jure Praprotnik (SVN), Grega Kordež (SVN) e Martin Matoša (SVN) - quarto árbitro Var Matej Jug (SVN) e Bram Van Driessche (BEL) - assistente de vídeo Onde assistir

Sporting 🟢⚪

O Sporting busca reencontrar a consistência na Champions League depois de perder para o Napoli na última rodada. A equipe de Rui Borges iniciou a temporada com ótimos resultados, mas as últimas partidas evidenciaram uma oscilação em questão de desempenho. Além do revés para os Napolitanos, os Leões empataram com o Braga na Liga Portuguesa e sofreram para eliminar o Paços Ferreira na prorrogação pela Taça de Portugal. Apesar da sequência, as esperanças estão renovadas diante da disponibilidade de suas principais peças.

continua após a publicidade

Gonçalo Inácio, do Sporting, em ação contra o Porto (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Olympique de Marselha 🔵⚪

O Olympique de Marselha, por sua vez, chega embalado pela goleada contra o Ajax na última rodada da fase de liga da Champions. Para além disso, os comandados de De Zerbi atravessam uma grande fase ofensiva, produzindo placares elásticos também nas últimas duas partidas da Ligue 1: 3 a 0 contra o Metz e 6 a 2 diante do Le Havre. O grande destaque individual da temporada dos franceses é Mason Greenwood, que já participou diretamente de 11 gols (sete tentos e quatro assistências) em 10 jogos.

Mason Greenwood foi o artilhiero da última Ligue 1 (Foto: Christophe Simon/AFP)

Tudo sobre o jogo entre Sporting x Olympique de Marselha pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Sporting (POR) 🆚 Olympique de Marselha (FRA)

3ª rodada — Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de outubro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio José Alvalade (Lisboa, POR)

👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)

🕴️ Arbitragem: Rade Obrenovič (SVN)

🚩 Assistentes: Jure Praprotnik (SVN), Grega Kordež (SVN) e Martin Matoša (SVN) - quarto árbitro

📺 VAR: Matej Jug (SVN) e Bram Van Driessche (BEL) - assistente de vídeo

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sporting (Técnico: Rui Borges)

Rui Silva; Fresneda (Vagiannidis), Debast, Gonçalo Inácio e Maxi Araujo; Hjulmand e Morita; Geovany Quenda, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez.

❌ Desfalques: Nuno Santos e Daniel Bragança.

Olympique de Marselha (Técnico: Roberto De Zerbi)

Rulli; Pavard, Balerdi, Aguerd e Emerson; Hojbjerg, O'Riley e Angel Gomes; Greenwood, Aubameyang e Igor Paixão.

❌ Desfalques: Medina, Kondogbia, Traoré e Gouiri.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.