Sporting x Olympique de Marselha: onde assistir e escalações do jogo pela Champions League
Confira as principais informações do duelo válido pela terceira rodada da fase de liga
Sporting e Olympique de Marselha terão os caminhos cruzados nesta quarta-feira (22), às 16h (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
Sporting 🟢⚪
O Sporting busca reencontrar a consistência na Champions League depois de perder para o Napoli na última rodada. A equipe de Rui Borges iniciou a temporada com ótimos resultados, mas as últimas partidas evidenciaram uma oscilação em questão de desempenho. Além do revés para os Napolitanos, os Leões empataram com o Braga na Liga Portuguesa e sofreram para eliminar o Paços Ferreira na prorrogação pela Taça de Portugal. Apesar da sequência, as esperanças estão renovadas diante da disponibilidade de suas principais peças.
Olympique de Marselha 🔵⚪
O Olympique de Marselha, por sua vez, chega embalado pela goleada contra o Ajax na última rodada da fase de liga da Champions. Para além disso, os comandados de De Zerbi atravessam uma grande fase ofensiva, produzindo placares elásticos também nas últimas duas partidas da Ligue 1: 3 a 0 contra o Metz e 6 a 2 diante do Le Havre. O grande destaque individual da temporada dos franceses é Mason Greenwood, que já participou diretamente de 11 gols (sete tentos e quatro assistências) em 10 jogos.
Tudo sobre o jogo entre Sporting x Olympique de Marselha pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Sporting (POR) 🆚 Olympique de Marselha (FRA)
3ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Alvalade (Lisboa, POR)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Rade Obrenovič (SVN)
🚩 Assistentes: Jure Praprotnik (SVN), Grega Kordež (SVN) e Martin Matoša (SVN) - quarto árbitro
📺 VAR: Matej Jug (SVN) e Bram Van Driessche (BEL) - assistente de vídeo
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Sporting (Técnico: Rui Borges)
Rui Silva; Fresneda (Vagiannidis), Debast, Gonçalo Inácio e Maxi Araujo; Hjulmand e Morita; Geovany Quenda, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez.
❌ Desfalques: Nuno Santos e Daniel Bragança.
Olympique de Marselha (Técnico: Roberto De Zerbi)
Rulli; Pavard, Balerdi, Aguerd e Emerson; Hojbjerg, O'Riley e Angel Gomes; Greenwood, Aubameyang e Igor Paixão.
❌ Desfalques: Medina, Kondogbia, Traoré e Gouiri.
