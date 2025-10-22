menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Sporting x Olympique de Marselha: onde assistir e escalações do jogo pela Champions League

Confira as principais informações do duelo válido pela terceira rodada da fase de liga

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/10/2025
12:03
Sporting x Olympique de Marselha: terceira rodada da fase de liga da Champions League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraSporting x Olympique de Marselha: terceira rodada da fase de liga da Champions League (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Sporting e Olympique de Marselha jogam na quarta-feira, 22 de outubro, às 16h (de Brasília).
A partida será no Estádio José Alvalade, em Lisboa.
Sporting busca recuperação após derrota para o Napoli.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Sporting e Olympique de Marselha terão os caminhos cruzados nesta quarta-feira (22), às 16h (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

SPO
OM
3ª rodada
Champions League
Data e Hora
Quarta-feira (22), às 16h (de Brasília)
Local
Estádio José Alvalade, Lisboa
Árbitro
Rade Obrenovič (SVN)
Assistentes
Jure Praprotnik (SVN), Grega Kordež (SVN) e Martin Matoša (SVN) - quarto árbitro
Var
Matej Jug (SVN) e Bram Van Driessche (BEL) - assistente de vídeo
Onde assistir

Sporting 🟢⚪

O Sporting busca reencontrar a consistência na Champions League depois de perder para o Napoli na última rodada. A equipe de Rui Borges iniciou a temporada com ótimos resultados, mas as últimas partidas evidenciaram uma oscilação em questão de desempenho. Além do revés para os Napolitanos, os Leões empataram com o Braga na Liga Portuguesa e sofreram para eliminar o Paços Ferreira na prorrogação pela Taça de Portugal. Apesar da sequência, as esperanças estão renovadas diante da disponibilidade de suas principais peças.

continua após a publicidade
O Porto venceu o Sporting por 2 a 1, pelo Campeonato Português (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Gonçalo Inácio, do Sporting, em ação contra o Porto (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Olympique de Marselha 🔵⚪

O Olympique de Marselha, por sua vez, chega embalado pela goleada contra o Ajax na última rodada da fase de liga da Champions. Para além disso, os comandados de De Zerbi atravessam uma grande fase ofensiva, produzindo placares elásticos também nas últimas duas partidas da Ligue 1: 3 a 0 contra o Metz e 6 a 2 diante do Le Havre. O grande destaque individual da temporada dos franceses é Mason Greenwood, que já participou diretamente de 11 gols (sete tentos e quatro assistências) em 10 jogos.

Mason Greenwood foi o artilhiero da Ligue 1 (Foto: Christophe Simon/AFP)
Mason Greenwood foi o artilhiero da última Ligue 1 (Foto: Christophe Simon/AFP)

Tudo sobre o jogo entre Sporting x Olympique de Marselha pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Sporting (POR) 🆚 Olympique de Marselha (FRA)
3ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Alvalade (Lisboa, POR)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Rade Obrenovič (SVN)
🚩 Assistentes: Jure Praprotnik (SVN), Grega Kordež (SVN) e Martin Matoša (SVN) - quarto árbitro
📺 VAR: Matej Jug (SVN) e Bram Van Driessche (BEL) - assistente de vídeo

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sporting (Técnico: Rui Borges)
Rui Silva; Fresneda (Vagiannidis), Debast, Gonçalo Inácio e Maxi Araujo; Hjulmand e Morita; Geovany Quenda, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez.

❌ Desfalques: Nuno Santos e Daniel Bragança.

Olympique de Marselha (Técnico: Roberto De Zerbi)
Rulli; Pavard, Balerdi, Aguerd e Emerson; Hojbjerg, O'Riley e Angel Gomes; Greenwood, Aubameyang e Igor Paixão.

❌ Desfalques: Medina, Kondogbia, Traoré e Gouiri.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias