Bahia x Internacional: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes entram se enfrentam às 19h desta quarta-feira
Bahia e Internacional entram em campo a partir das 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado válido pela 14ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere (pay-per-view).
Enquanto o Bahia é o sexto colocado, com 46 pontos, a seis de distância para o Mirassol, o Internacional vive ameaçado pela zona de rebaixamento na 14ª posição, com 35 pontos.
Ficha do jogo
Como vem o Bahia?
Depois de um sonoro 4 a 0 aplicado no Grêmio, o Bahia quer manter o embalo na Arena Fonte Nova para somar seis pontos em jogos contra os rivais gaúchos e encostar ainda mais no Mirassol, atual quarto colocado do Brasileirão.
Sem suspensos para a partida, o Bahia segue sem o volante Caio Alexandre, que ainda se recupera de lesão na coxa com trabalhos na academia, e o atacante Erick Pulga, em transição física. Por outro lado, Rogério Ceni deve ter o retorno do lateral-esquerdo Luciano Juba, que treinou normalmente com o elenco nesta terça-feira. A tendência é que ele seja relacionado para o jogo.
Como chega o Inter?
Do outro lado, o Colorado também somou três pontos no Campeonato Brasileiro ao bater o Sport por 2 a 0 no último domingo, no Beira-Rio, para ganhar um respiro na luta contra a zona de rebaixamento. Mas o risco ainda não foi eliminado.
Para tentar engatar a primeira boa sequência positiva no comando do Internacional, o técnico Ramon Díaz vai precisar contornar três desfalques certos do time: o goleiro Rochet, que se recupera de cirurgia na mão, o volante Richard, já em transição, e o atacante Carbonero, uma das principais peças do time, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Por outro lado, é possível que o Inter tenha o retorno de Luis Otávio e Gabriel Mercado, enquanto Alan Patrick e Thiago Maia são dúvidas.
Confira arbitragem e onde assistir Bahia x Internacional
BAHIA X INTERNACIONAL
14ª RODADA DO BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de outubro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
📺 Onde assistir Bahia x Internacional: Premiere;
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).
Prováveis escalações
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):
Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo (Rodrigo Nestor); Ademir, Tiago (Sanabria) e Willian José.
INTERNACIONAL (Técnico: Ramon Díaz):
Ivan Quaresma; Vitinho, Mercado e Juninho; Aguirre, Thiago Maia (Ronaldo), Bruno Gomes (Bruno Enrique) e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick (Rafael Borré) e Óscar Romero.
