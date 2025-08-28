O Brasileirão fechou novos 11 acordos de transmissão internacional e passa a ser exibido para mais de 20 países da Europa, Ásia e América Latina. Os contratos são válidos já a partir da temporada 2025 e tem validade até o fim do campeonato em 2026 ou 2027, a depender de cada país. As parcerias colocam o Campeonato Brasileiro em praças importantes no mercado exterior, como Portugal, Reino Unido, Espanha, Alemanha e Rússia. No total, mais de 20 países passam a ter transmissão oficial na TV aberta, fechada e em plataformas de streaming.

Os acordos foram fechados em pacotes divididos por país ou que englobam mais de uma praça no continente. Cada local terá uma regra específica de transmissão, como o número de partidas por rodada e quais clubes têm permissão para terem os jogos exibidos fora do Brasil.

No Reino Unido e Irlanda, por exemplo, os torcedores poderão acessar duas partidas ao vivo por rodada durante as temporadas de 2025 e 2026. Em Portugal, o contrato prevê quatro jogos ao vivo já para a temporada deste ano. Na Espanha, o acordo vale o triênio 2025-2027 e serão transmitidos quatro jogos ao vivo na Movistar Liga de Campeones e um no canal OTT Movistar Plus+. Na Alemanha, Áustria e Suíça são três partidas por rodada.

O mercado turco também fechou acordo de transmissão internacional e tem permissão de transmitir todos os jogos do Brasileirão através da D-Smart. A única exceção são os jogos do Flamengo como mandante, os únicos que não contam no contrato.

Esse acordo também se aplica ao acordo assinado com a Arena Sport, operadora regional de TV paga dos Balcãs, que abrange sete territórios: Bósnia e Herzegovina, Croácia, Montenegro, Macedônia do Norte, Sérvia, Kosovo e Eslovênia.

No continente asiático, os dois países que acertaram contrato de parceria para ter os jogos do Brasileirão foram Rússia e Israel, ambos válidos no triênio. Em território russo, as partidas serão exibidas no canal aberto MatchTV e dá acesso a todos os jogos ao vivo da Série A (com a exceção do Flamengo mandante), enquanto o canal israelense Charlton, com três jogos a cada rodada do torneio.

O El Canal del Fútbol assinou de 2025 a 2027 os direitos de exibir todos os jogos ao vivo do Brasileirão na América Latina, com a exceção das partidas em casa do Flamengo. Também está incluso no pacote os melhores momentos de cada partida e os gols, entre outros conteúdos especiais. A empresa responsável por fechar os acordos internacionais foi a 1190 Sports, a mesma que cuida da distribuição internacional do Campeonato Paulista.

Atualmente, o Brasileirão já tem transmissão no exterior para o Peru, por meio dos canais L1 MAX e L1, e no Chile, por meio do sistema de pagamento Claro VTR. A plataforma Fanatiz também tem os direitos de exibição para outras 100 praças no exterior.

Europa, Ásia e América Latina passam a exibir partidas do Brasileirão. (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Direitos de transmissão da Série A no Brasil

No Brasil, os 20 clubes da Série A estão divididos em dois blocos que têm acordos distintos de transmissão. A Libra e Liga Forte União (LFU) acertaram separadamente de que forma exibiriam seus jogos no Brasileirão a partir de 2025. Confira a abaixo como funciona a divisão dos jogos.

Times da Libra

Rede Globo: TV aberta, Sportv (canal fechado), Premiere (canal por assinatura) e Globoplay (que retransmite o sinal da TV e do Premiere)*

Times da LFU

Rede Globo: TV aberta, Sportv (canal fechado), Premiere (canal por assinatura) e Globoplay (que retransmite o sinal da TV e do Premiere)*

TV aberta, Sportv (canal fechado), Premiere (canal por assinatura) e Globoplay (que retransmite o sinal da TV e do Premiere)* Record: TV aberta, site R7.com e streaming Play Plus (um jogo por rodada, que será o mesmo da Cazé TV)

TV aberta, site R7.com e streaming Play Plus (um jogo por rodada, que será o mesmo da Cazé TV) Cazé TV: YouTube (um jogo por rodada, que será o mesmo da Record)

YouTube (um jogo por rodada, que será o mesmo da Record) Prime Video: no seu streaming (um jogo por rodada, que será exclusivo)

* A Globo exibirá nove jogos por rodada, sendo oito deles de forma exclusiva. A empresa é quem define onde vai passar cada um dos nove jogos (se será na TV aberta, fechada ou canal por assinatura)