Emissora perde direitos de transmissão da NFL na TV aberta

Detentora dos direitos do esporte na TV aberta, a RedeTV! não transmitirá mais a National Football League (NFL), principal liga de futebol americano. Segundo informações do "TV Pop" e do perfil "@oQuarterback", no X, a emissora brasileira e a liga não chegaram a um acordo comum para a continuidade do contrato iniciado em 2022.

A NFL teria oferecido à emissora somente o pacote de jogos da temporada regular da competição, o que travou as negociações. Além disso, o contrato firmado entre a liga e a Globo para transmitir os jogos nos canais do grupo deixou os executivos da RedeTV! sem esperanças de uma renovação.

NFL na RedeTV! (Foto: reprodução)

A emissora tem um programa de podcast que repercute os assuntos relacionados à liga. Sem explicações, ele não teve uma edição publicada nesta segunda-feira (25). Na TV, a emissora tinha o "NFL Show", que também não deve ser continuado.

NFL fechou contrato com a Globo

O Grupo Globo e a National Football League (NFL) anunciaram, na manhã desta terça-feira (26), um acordo para a transmissão da liga. Segundo a emissora, o vínculo prevê a exibição exclusiva de jogos entre agosto e fevereiro.

A temporada da NFL contará com pré-temporada, jogos regulares e playoffs, incluindo o Super Bowl LX em fevereiro de 2026. Entre os destaques estão a abertura em setembro, o duelo em São Paulo entre Chargers e Chiefs, clássicos do Dia de Ação de Graças e partidas em horários de destaque. O Sportv exibirá alguns jogos ao vivo, e a cobertura da liga também estará nas plataformas digitais da Globo.

NFL e Globo fecham acordo para transmissão de jogos no Brasil (Foto: Reprodução)

— A chegada da NFL é mais um passo dentro da nossa missão de reunir em nossas plataformas alguns dos maiores eventos esportivos do mundo. Trata-se de uma liga reconhecida globalmente pela grandiosidade, pela emoção e pelo espetáculo, e que vem enriquecer ainda mais um portfólio já repleto de competições de alto nível. É também uma oportunidade de estarmos ainda mais próximos do público que acompanha e consome o futebol americano, agora com toda a qualidade da nossa entrega — afirmou Eduardo Gabbay, diretor dos Canais de Esporte da Globo.