O Novo Basquete Brasil (NBB) entra em sua fase decisiva. No início da tarde deste sábado (18), com o encerramento da fase de classificação, foram definidas as 16 equipes classificadas para os playoffs e o chaveamento para as oitavas de final.

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Os jogos começam nesta terça-feira (21), com os oito primeiros colocados enfrentando os outros oito, ou seja: o 1º enfrenta o 16º, o 2º enfrenta o 15º, e assim por diante. Os playoffs serão disputados em série melhor de cinco jogos até a decisão. A tabela completa ainda não foi divulgada pela Liga.

Os times de melhor campanha iniciam os playoffs jogando em casa, e depois fazem os jogos 2 e 3 fora. Caso seja necessário,, o mando dos jogos 4 e 5 volta para os times com melhor classificação na primeira fase.

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A última rodada da fase regular do NBB ainda prevê o jogo entre Paulistano e Pato Basquete, mas a partida não interfere no chaveamento dos playoffs. O time de São Paulo está consolidado na 7ª posição, sem chances de subir ou cair, enquanto os paranaenses, mesmo ganhando, não conseguem somar pontuação suficiente para alcançar a zona de classificação.

Osasco e Vasco ficaram nas últimas posições da tabela e foram rebaixados para a Liga Ouro, divisão de acesso do basquete nacional.

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Flamengo em duelo do NBB contra o Vasco (Foto: PaulaReis/Flamengo)

Veja os confrontos dos playoffs do NBB

Sesi Franca x Botafogo

Pinheiros x Conta Simples Rio Claro

KTO Minas x Cruzeiro

Brasília x Caxias

Flamengo x União Corinthians

Corinthians x Unifacisa

Paulistano x Bauru

São José x Mogi

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